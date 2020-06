Erfolgreich verkaufen auf Amazon: Tipps für mehr Gewinn

Berlin, 3. Juni 2020 – In Zeiten in denen Online-Shopping stärker gefragt ist als je zuvor, erkunden viele Einzelhändler zum ersten Mal den Online-Handel als Option. Ein beliebter Kanal für den Verkauf ist Amazon – doch wer hier Erfolg haben will, sollte einige Besonderheiten und Tricks beachten:

1. Ansprechende Gestaltung

Erfolgreiche Händler auf Amazon zeichnen sich unter anderem durch attraktive gestaltete Produkte aus. Neben dem informativen, aussagekräftigen Titel sind auch Bilder, die in Qualität und Aufmachung dem Angebot von Amazon entsprechen, entscheidend. Denn diese zahlen auf Klickrate und Ranking ein.

2. Gute Bewertungen, guter Kundenservice

Potenzielle Käufer schauen sich oftmals zunächst die Bewertungen eines Produkts an. Zahlreiche, positive Reviews steigern das Interesse und die Kauffreude. Auch hilfreiche Antworten seitens des Verkäufers im Abschnitt “Kundenfragen und -antworten” tragen dazu bei. Auf guten Kundenservice und effektive Kundenkommunikation kommt es an!

3. Passende Keywords

Relevante Suchbegriffe sorgen dafür, dass die eigenen Produkte in den Suchergebnissen erscheinen. Ein Blick auf ähnliche Produkte, die bereits bei Amazon verfügbar sind, ist hier hilfreich.

4. Werbekampagnen erhöhen die Sichtbarkeit

Werbekampagnen wie “Gesponsorte Produkte” erhöhen die Sichtbarkeit des eigenen Angebots. Hierfür sollte als Teil der Marketingstrategie ein festes Budget definiert werden.

5. Den richtigen Partner bei der Finanzierung

Mit einem Partner für die Einkaufsfinanzierung verschaffen sich Händler Handlungsspielraum und sorgen für Liquidität. Der Finanzierungs-Partner begleicht die Rechnungen für die Waren, die der Händler dann in Raten zurückzahlt. So sichert sich der Unternehmer Cashflow und Liquidität, bietet Produkte flexibel an und kann sich auf den Verkauf konzentrieren.

Mehr zu VAI Trade und zum Thema Einkaufsfinanzierung auch hier: https://vaitrade.de/de

Über VAI:

VAI Trade ist ein digitaler Wareneinkaufsfinanzierer für kleine und mittelständische Unternehmen. Das Berliner Fintech-Unternehmen ist eine Alternative zur klassischen Bank und hilft vor allem deutschen Kleinunternehmen beim Wachstum. Mithilfe speziell entwickelter Algorithmen ermöglicht VAI Unternehmen unkomplizierte, bankenunabhängige und transparente Finanzierungslösungen innerhalb von 24 Stunden. Die Plattform für digitale Wareneinkaufsfinanzierung wurde im Februar 2017 gegründet. Die Berliner Volksbank ist einer der wichtigsten Investoren und Haupteigentümer von VAI.

