Erfolgreiche Fortführungslösung für die Engelhardt & Co. Sicherheit GmbH sichert 270 Arbeitsplätze

Die Insolvenzverwaltung konnte mit Unterstützung der Concentro nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens den Geschäftsbetrieb der Engelhardt & Co. Sicherheit GmbH an den strategischen Investor POWER PERSONEN-OBJEKT-WERKSCHUTZ GmbH erfolgreich veräußern.

München/ Nürnberg/ Hamburg, 05.03.2021

Die Engelhardt & Co.- Sicherheit GmbH ist ein in Mittelfranken tief verwurzeltes Traditionsunternehmen aus dem Bereich der Sicherheitsdienstleistungen und kann auf eine über 100-jähriger Historie zurückblicken. Engelhardt war für seine spezialisierten Sicherheitsdienstleistungen wie Aufsichts-, Einlass- und Kontrolldienste – insbesondere bei Kultur- und Sportveranstaltungen sowie Messen im Nürnberger Raum – bekannt.

Bedingt durch den Wegfall eines Großauftrags sowie die verheerenden Auswirkungen der Corona-Pandemie speziell für die Veranstaltungsbranche, sorgten bei der Firma Engelhardt für erhebliche Umsatzeinbußen und Auftragsrückgänge, sodass die Geschäftsführung sich im Dezember 2020 dazu gezwungen sah einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Nürnberg zu stellen. Frau Dr. Elske Fehl-Weileder (Kanzlei Schultze & Braun) wurde am 18.12.2020 zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellt. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfolgte wie geplant am 01.03.2021.

Das Concentro M&A-Team um Lars Werner (Partner), Andreas Jaburg (Principal) und Sönke Storm (Consultant) wurde Mitte Januar 2021 exklusiv als M&A-Berater von der Insolvenzverwaltung mandatiert. In sehr guter Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ist es, trotz der Beeinträchtigungen durch CoViD-19 und der sehr schwierigen Situation in der Veranstaltungsbranche, gelungen, den Geschäftsbetrieb im Zuge einer übertragenen Sanierung zu veräußern. Im Rahmen eines strukturierten und konzentrierten Investorenprozesses konnte innerhalb von sechs Wochen mit der bundesweit tätigen POWER Personen-Objekt-Werkschutz GmbH ein verlässlicher Partner gefunden werden. Durch die Engelhardt-Übernahme von Power können nicht nur die Kunden aufatmen, sondern auch die rund 270 Mitarbeiter, deren Arbeitsplätze in der Region erhalten bleiben.

Rechtsanwältin Dr. Elske Fehl-Weileder

Kanzlei Schultze & Braun | Insolvenzverwalterin der Engelhardt & Co. Sicherheit GmbH

“Ich bin sehr zufrieden, dass wir trotz dieser anhaltend herausfordernden Marktsituation ein reges Interesse an Engelhardt verzeichnen und schon innerhalb von nur drei Monaten zu einer nachhaltigen Lösung kommen konnten.”

Lars Werner

Concentro Management AG | Partner

“Die Bewahrung und Fortführung des traditionsreichen Unternehmens ist ein gelungenes Resultat – viel wichtiger ist allerdings der Erhalt der 270 Arbeitsplätze in diesen unvorhersehbaren Zeiten.”

Projektteam M&A-Berater: Lars Werner (Partner), Andreas Jaburg (Principal), Sönke Storm (Consultant)

Insolvenzverwaltung: Rechtsanwältin Dr. Elske Fehl-Weileder, Rechtsanwalt Aribert Panzer (Arbeitsrecht), Sandra Schwarz (Betriebswirtin)

Die Concentro Management AG ist eine mittelstandsorientierte Beratungsgesellschaft mit den Schwerpunkten Transparenz (Unternehmensentwicklung), Transaktion (Corporate Finance / M&A-Beratung) und Turnaround. Mit 30 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland arbeitet Concentro umsetzungs- und erfolgsorientiert. Ziel ist es, durch eine individuelle Beratungsleistung Mehrwert für den Kunden zu generieren.

