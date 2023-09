Erfolgreiche Kooperation: Scrive und Qliro ermöglichen biometrisch abgesicherte Checkout-Prozesse in Norwegen

Scrive, ein führender Anbieter von elektronischen Signatur- und Identitätsauthentifizierungslösungen mit Sitz in Stockholm, hat seine BankID Biometrics-Services im norwegischen Markt gelauncht. Gleichzeitig ist Scrive zudem eine Partnerschaft mit Qliro, einem Anbieter von flexiblen Zahlungslösungen und digitalen Finanzdienstleistungen für den skandinavischen Markt, eingegangen – Qliro wird damit zum ersten Partner von Scrive der BankID Biometrics zur Identitätsauthentifizierung nutzt. Ziel der Partnerschaft ist es, norwegischen Kund:innen eine noch schnellere und einfachere Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, Waren und Dienstleistungen sowohl online als auch in Ladengeschäften über NO BankID zu bezahlen, einem elektronischen Identitätsauthentifizierungsdienst, der von allen Banken in Norwegen anerkannt und genutzt wird.

Qliro wurde 2014 mit dem Ziel gegründet, Online-Zahlungen einfacher und flexibler zu machen. Heute wird Qliro als digitale Zahlungsplattform von einer Vielzahl von Online- und Offline-Händlern genutzt, um ihre Checkout- und Rechnungsprozesse zu vereinfachen und effizienter zu gestalten – und ihren Kund:innen so das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten. Kund:innen können mit der Qliro-App über Qliro.com oder direkt über eine Online-Bank bezahlen, wobei Rechnungen und andere wichtige Zahlungsinformationen direkt an die E-Mail-Adresse der Kund:innen gesendet werden.

„Mit dieser Partnerschaft sind wir in der Lage, den norwegischen Qliro-Nutzer:innen eine einfachere, kostengünstigere, bequemere und vor allem schnellere Möglichkeit zu bieten, ihre Identität beim Online- und Offline-Einkauf zu authentifizieren – und zwar nur mithilfe der BankID-App. Die BankID-Biometrielösung reduziert in 95 Prozent aller Fälle die durchschnittliche Zeit, die für eine Identitätsauthentifizierung benötigt wird, von 20 auf nur sechs Sekunden“, sagt Viktor Wrede, CEO von Scrive. „Wir haben bereits begonnen, gemeinsam mit Qliro in anderen skandinavischen Märkten ähnliche Projekte voranzutreiben und freuen uns darauf, dieses vielversprechende Konzept noch weiter auszubauen.“

Qliro nutzt die elektronischen Signatur- und Identitätsauthentifizierungslösungen von Scrive bereits seit März 2023 und ermöglicht es seinen norwegischen Nutzer:innen so, ihre Identität über NO BankID biometrisch zu authentifizieren und Verträge online zu unterzeichnen. Gleichzeitig haben Qliro und Scrive auch über SE BankID in Schweden, MitID und NemID in Dänemark sowie FTN in Finnland vergleichbare Projekte angestoßen.

Die Plattform von Scrive bietet eine sichere und bequeme Möglichkeit, rechtsverbindliche Verträge elektronisch zu unterzeichnen. Die Identitätsauthentifizierung durch BankID sorgt dabei noch einmal für ein zusätzliches Level an Sicherheit. Außerdem nutzt Scrive Distributed-Ledger-Technologie (Blockchain), um jedes unterzeichnete Dokument gegen Manipulation und Fälschung zu schützen – eine zukunftssichere Methode, die es Dritten ermöglicht, die signierten Dokumente auch unabhängig von Scrive zu überprüfen und zu validieren.

Founded in 2010, Scrive quickly became the e-sign leader in the Nordics. Today, fintechs and other businesses in highly-regulated industries rely on Scrive as a trusted digitalisation partner to onboard, sign agreements with and authenticate their customers, driving customer experience, security, compliance and data quality. Headquartered in Stockholm, Scrive is backed by Vitruvian Partners and has over 200 employees.

