Erfolgreiche Landingpage durch 7 Tipps erstellen

Sie möchten eine erfolgreiche Landingpage erstellen? Sie suchen eine Werbeagentur, die sich auf Online-Marketing spezialisiert hat und Sie eingehend beraten kann? Dann sind Sie bei Media Marketing LTD richtig. Media Marketing LTD erstellt für Sie individuelle Landingpage-Seiten und bietet ein breites Tätigkeitsfeld. Egal, ob Sie lokale Werbung, überregionale Werbung, Broschüren, Stadtpläne oder eine andere Werbungs- und Marketingmaßnahme benötigen, die professionelle Werbeagentur hilft Ihnen weiter. Nachfolgend wird näher auf das Erstellen einer erfolgreiche Landingpage eingegangen und es werden 7 hilfreiche Tipps vorgestellt.

1. Tipp – Content ist wesentlich

Content ist wichtig, um Kunden anzusprechen. Der Inhalt Ihrer Landingpage sollte sich um die potenziellen Kunden drehen. Es ist ratsam, die Texte nicht zu werblich zu schreiben und neutral zu halten. Drängen Sie Ihr Unternehmen und Ihre Verkaufswünsche dem Kunden nicht auf. Wenn Sie Ihr Unternehmen im Inhalt zu stark hervorbringen, kann der potenzielle Kunde verschreckt werden. Es ist beispielsweise besser, auf wissenswerte Informationen zu Produkten einzugehen.

2. Tipp – Anzeige und Landingpageinhalt

Führen Sie den potenziellen Käufer und Internetnutzer nicht in die Irre. Wenn Sie eine Anzeige schalten und der Nutzer darauf klickt, dann sollte die verlinkte Landingpage das enthalten, was die Anzeige dem Nutzer verspricht. Es wird in dem Zusammenhang von relevantem Content gesprochen. Wenn der Nutzer sich in die Irre geleitet fühlt und kein relevanter Content vorhanden ist, dann verlässt der Nutzer die Landingpage sofort. Lassen Sie dem Nutzer Zeit, sich auf der Landingpage zurecht zu finden.

Tipp 3: Aussagekräftige Bilder nutzen

Wenn Sie Bilder auf der Landingpage einsetzen, dann sollten diese zum Content passen und aussagekräftig sein. Des Weiteren sollte die jeweilige Bildgröße beachtet werden. Zu viele und zu große Bilder lenken vom Inhalt ab und sorgen für eine unübersichtliche Webseite.

Tipp 4: Ladezeiten der Page beachten

Im Internet sind Landingpages zu finden, die eine lange Ladezeit haben. Achten Sie darauf, dass keine langen Ladezeiten vorhanden sind. Internetnutzer springen ab, wenn die Landingpage Minuten zum Aufbau benötigt. Bei Media Marketing LTD sind Sie richtig, um optimierte Landingpages zu erhalten.

Tipp 5: Referenzen sind wichtig

Wenn Sie Referenzen, wie positive Rezensionen oder Zertifikate vorweisen können, dann nutzen Sie diese.

Tipp 6: Responsive Design beachten

Optimieren Sie Ihre Landingpage so, dass auch mobile Endgeräte sie nutzen können.

Tipp 7: Call to Action sichtbar platzieren

Sie haben kostenintensive Angebote? Dann ermöglichen Sie dem Nutzer einen direkten Kontakt und eine Funktion, die Produkte in den Warenkorb zu legen. Auch eine Kauffunktion ist unverzichtbar. Media Marketing LTD hilft Ihnen, die optimale Landingpage zu erstellen.

