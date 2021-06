Erfolgreiche Markenkommunikation aus Wuppertal.

DURIT und ipanema2c siegen beim German Brand Award 2021.

Beim German Brand Award 2021, der diesmal digital verliehen wurde, standen erneut das Wuppertaler Unternehmen DURIT Hartmetall und die Agentur ipanema2c brand communication ganz oben auf dem Siegerpodest. Gemeinsam nahm man einen der begehrten Preise für “Excellence in Brand Strategy and Creation” entgegen. “Zu den erklärten DURIT Zielen gehört es, den Markenanspruch einer qualitativen Marktführerschaft in allen Facetten zu leben. Das damit verbundene Innovationsstreben spiegelt sich in der Social Media Kampagne “The Art of Hartmetall” perfekt wider. Der German Brand Award macht dies branchenübergreifend sichtbar,” freuen sich DURIT Geschäftsführer Michael Mense und ipanema2c Geschäftsführer Olaf Bruno Pahl. Infos: ipanema2c.de

Perspektivische Markenarbeit schafft langfristigen Erfolg.

Die Zusammenarbeit zwischen dem international tätigen Hartmetallunternehmen und den Wuppertaler Markenspezialisten besteht seit 2011. Gemeinsam entwickelte man strategische Leitlinien und nachhaltige Kampagnen. DURIT wurde in dieser Zeit zur selbstbewussten B2B-Marke, die dem Anspruch eines “Global Players” gerecht wird. Dies zeigt sich in der aktuellen Marktposition sowie in immer mehr Anfragen internationaler Unternehmen “Die Marke DURIT steht heute weltweit für erstklassige Bauteile, Komponenten und Werkzeuge aus Hartmetall. Durch konsequente Markenführung ist es uns – auch in aktuell herausfordernden Zeiten – gelungen, die Position als qualitativer Marktführer weiter auszubauen,” erklärt DURIT Geschäftsführer Michael Mense.

Linear war gestern. Heute ist parallel, vernetzt, intuitiv, kanalübergreifend …

Typisch für die DURIT-Kommunikation sind einzigartige Visualisierungen und der Mut, neue Wege zu gehen. Dies wurde mit der Auszeichnung beim German Brand Award 2021 für die Kampagne “The Art of Hartmetall” in der Kategorie Brand Communication – Social Media bestätigt. “Es ist nicht lange her, da passten soziale Netzwerke und reine Unternehmensinhalte für viele Marken-Manager nicht zusammen. Heute ist Social Media ein Touchpoint, der sich perfekt dazu eignet, Produktvorteile attraktiv und selbstverständlich zu vermitteln,” sagt Olaf Bruno Pahl Geschäftsführer Strategie & Beratung bei ipanema2c. Das Ergebnis: Die DURIT Kampagne erzielt auf Kanälen wie Instagram, Facebook und Pinterest enorm viel Aufmerksamkeit. Nach 2018 ist dies die zweite Auszeichnung, die die beiden Wuppertaler Unternehmen für ihre erfolgreiche Markenarbeit entgegennehmen konnten. Infos: www.ipanema2c.de

Über ipanema2c brand communication GmbH

Die Wuppertaler Kommunikationsagentur hat sich auf das Thema Marke und die effektive Kommunikation zum Consumer – 2C – spezialisiert. Berater, Strategen, Texter und Grafiker arbeiten hier täglich an der Verwirklichung integrierter Konzepte für unterschiedlichste Branchen und Unternehmen. Von der Kombination aus Markenstrategie und Markenkreation profitieren aktuell Marktführer wie Abiomed, BOOM, DURIT Hartmetall, Medtronic, Nobel Biocare, Samina, Schäfer-Shop, Stahl Krebs, BNP Paribas/Von Essen Bank, Reformhaus Bacher, Sparda-Bank West oder ZWILLING.

ipanema2c ist eine Full-Service-Agentur, die kreativ und zielgerichtet für ihre Kunden arbeitet. Für deren bessere, erfolgreichere Kommunikation. Wir denken strategisch, handeln pragmatisch, liefern keine Kommunikation von der Stange. Sehen und gesehen werden: Wir glauben an die Kraft der Marke, wir glauben an Ideen.

