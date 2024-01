Erfolgreiche Mitarbeitergewinnung in Bremen durch die Bremer Recruiting Experten

Die Bremer Recruiting Experten, angeführt von Alexander Flögel und Harald Sennebogen, revolutionieren die Personalbeschaffung. Mit ihrer ganzjährigen „RECRUITING 365 – RUNDUM SORGLOS“ Strategie sichern sie Unternehmen in Bremen die besten Talente und positionieren sie als Top-Arbeitgeber.

Persönliche Beratung als Fundament effektiven Recruitings

Die Bremer Recruiting Experten verstehen, dass erfolgreiche Mitarbeitergewinnung mit einer tiefgehenden Analyse beginnt. Jedes Unternehmen ist einzigartig, und so auch seine Bedürfnisse. In einem ausführlichen Dialog mit den Kunden ergründen die Experten die spezifischen Anforderungen der zu besetzenden Stellen und die Besonderheiten des Unternehmens. Sie betrachten dabei auch die allgemeinen Arbeitsmarktbedingungen – ein entscheidender Faktor, um die Attraktivität der angebotenen Positionen realistisch einzuschätzen.

Maßgeschneiderte Strategien für nachhaltigen Erfolg

Die Bremer Experten für Personalgewinnung wissen, dass eine individuell abgestimmte Recruiting-Strategie der Schlüssel zum Erfolg ist. Alexander Flögel und Harald Sennebogen setzen auf eine doppelgleisige Herangehensweise: Die schnelle Besetzung von Vakanzen und die langfristige Positionierung als attraktiver Arbeitgeber. Die Strategie umfasst sowohl moderne als auch traditionelle Methoden – von Performance Recruiting über Social Recruiting und Active Sourcing in sozialen Netzwerken bis hin zu klassischen Stellenanzeigen und der Optimierung der Karrierewebseite. Auch die Direktansprache bei Konkurrenzunternehmen gehört zum Repertoire. Der Prozess der Talentakquise ist dabei ebenso dynamisch wie durchdacht. Nach der Festlegung der Recruiting-Maßnahmen werden diese zügig umgesetzt. Die Bremer Recruiting Experten nutzen dabei modernste Technologien und Datenanalysen, um die ideale Zielgruppe zu identifizieren und anzusprechen. Sie legen Wert auf eine effiziente und effektive Vorgehensweise, um den Rekrutierungsprozess so reibungslos und schnell wie möglich zu gestalten.

Gezielte Kandidatensuche und Selektion

Die Experten gehen bei der Suche nach den passenden Kandidaten systematisch und zielgerichtet vor. Sie nutzen ihr breites Netzwerk und ihre umfassende Datenbank, um potenzielle Kandidaten zu identifizieren. Das Recruiting-Team qualifiziert diese Kontakte entsprechend der abgestimmten Anforderungsprofile und stellt die passenden Kandidaten den Unternehmen kurzfristig vor. Dabei decken sie eine breite Palette von Branchen und Positionen ab:

– Im Handel suchen sie nach Vertriebsleitern, Einkäufern und Marketingspezialisten.

– Im eCommerce-Bereich vermitteln sie eCommerce-Manager, Software-/Web-Entwickler und Produktmanager.

– Für die Logistikbranche finden sie Supply Chain Manager, Logistikleiter und Niederlassungsleiter.

– Im Handwerk vermitteln sie Ingenieure, Meister, Projektleiter und Fachkräfte.

– Im Maschinenbau rekrutieren sie Produktionsleiter, Ingenieure für Maschinenbau und Elektroingenieure.

– Im Dienstleistungssektor suchen sie nach Rechtsanwalts-/Steuerfachkräften, Leitern Rechnungswesen und Agenturleitern.

Transparenter Prozess und individuelle Betreuung

Die Spezialisten für Mitarbeitergewinnung legen großen Wert auf Transparenz und eine enge Zusammenarbeit mit ihren Klienten. Sie bieten eine detaillierte Analyse der offenen Stelle, eine Einschätzung der Position des Unternehmens im Bewerbermarkt und der Gehaltsvorstellungen – und das alles kostenlos, schnell und unverbindlich. Ein unverbindliches Kennenlerngespräch dient dazu, die Wünsche und Erwartungen der Unternehmen genau zu ermitteln. Sobald ein Unternehmen ein passendes Stellenangebot aus der Region vorliegen hat, wird bei Interesse der Kontakt zum Wunscharbeitgeber vermittelt. Dieser Service ist besonders für Unternehmen wertvoll, die auf der Suche nach qualifizierten Fach- und Führungskräften sind und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt effektiv nutzen möchten.

Fazit

Mit ihrer ganzheitlichen und personalisierten Herangehensweise an das Recruiting setzen Alexander Flögel und Harald Sennebogen neue Maßstäbe in der Talentakquise. Ihr Ansatz ermöglicht es Unternehmen in Bremen und Umgebung, die besten Talente für sich zu gewinnen und sich als attraktive Arbeitgeber zu positionieren. Die Bremer Personalspezialisten stehen für eine moderne, effiziente und erfolgreiche Personalbeschaffung.

Bei weiteren Fragen zum Thema Recruiting können Sie sich jederzeit gerne an die Bremer Recruiting Experten, Alexander Flögel und Harald Sennebogen, wenden. Die Spezialisten für Mitarbeitergewinnung in Bremen, Hamburg, Oldenburg und ganz Norddeutschland helfen Ihnen hier gerne weiter.

bremer-recruiting-experten.de

Wer steckt dahinter:

Alexander Flögel: Speaker, Marketer und Video-Papst

Seit über 20 Jahren betreut Alexander Flögel, Deutschlands bekanntester Video-Marketer, seine Kunden – von DAX-Konzernen bis zu KMUs. Während dieser Zeit erzielten seine Auftraggeber durch seine Methoden und Dienstleistungen Millionen an Mehrumsatz und stellten hunderte neuer Mitarbeiter ein. Der 50-Jährige und seine Frau leben mit ihren drei Söhnen gemeinsam in der schönen Hansestadt.

Harald Sennebogen: Erfahrener Manager, Personalberater und IT-Profi

Im Jahr 2021 fasste Harald Sennebogen den Entschluss, eine eigene Personalberatung zu gründen. Zuvor hatte er 20 Jahre lang erfolgreich im Management gearbeitet, unter anderem als Geschäftsführer und Mitglied des Aufsichtsrats. Harald Sennebogen, ein gebürtiger Münchner, lebt mit seiner Familie in Stuhr, vor den Toren Bremens.

KONTRAST Medien und Marketing ist ein Full-Service Mediendienstleister mit Schwerpunkt Marketing, Vertrieb und Recruiting für Unternehmen. Das norddeutsche Unternehmen mit Sitz im Technologiepark Bremen wurde 2005 von dem bekannten Fernsehproduzenten und Marketingspezialisten Alexander Flögel gegründet (RTL, ARD, ZDF, ProSieben…), der mit seinem Team bis heute über 8500 Sendeminuten für 21 TV-Sender und tausende Firmenvideos produziert hat. Das Team von KONTRAST Medien und Marketing erstellt Produktionen im audiovisuellen Bereich, die im Vertrieb und Kunden- sowie Fachkräftegewinnung ganzheitlich zum Einsatz kommen. Die Branchen sind vielfältig und reichen von Industrie, Handwerk, Hotellerie, Gastronomie, Bildung bis hin zu Medizin, Wissenschaft und Dienstleistungen aller Art. Egal ob Möbelhaus, Juwelier, mittelständisches Industrieunternehmen oder Energiekonzern: KONTRAST verfügt über fundierte Kenntnisse in nahezu allen Wirtschaftszweigen und produziert mit viel Know-how und vor allem ergebnisorientiert im Kundensinne. Der Anspruch ist maßgeschneiderte Medien zum Einsatz zu bringen, die den Kunden die gewünschten Resultate bringen. Informationen zu den zahlreichen Marketingmöglichkeiten und Vertriebs- sowie Recruitingmethoden erfahren Sie direkt von Alexander Flögel persönlich.

KONTAKT: https://www.kontrast-medien.de – info@kontrast-medien.de – Tel: 0421-2237877

Kontakt

KONTRAST Medien und Marketing

Alexander Flögel

Fahrenheitstraße 1

28359 Bremen

0421 – 223 78 77



http://www.kontrast-medien.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.