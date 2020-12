Erfolgreiche Re-Zertifizierung für die Biteno GmbH

Stuttgart, Dezember 2020 – Der IT Dienstleister Biteno GmbH hat die Re-Zertifizierung ISO 9001 und ISO 27001 erfolgreich gemeistert. Das Qualitätsmanagementsystem hat die Biteno GmbH seit der Erstzertifizierung 2014 stetig weiterentwickelt, um den Kunden nur sichere Abläufe und Prozesse anbieten zu können. Die Zertifikate bestätigen hohe Qualität und Sicherheit der Dienstleistungen von Biteno GmbH und sein stabiles Qualitätsmanagementsystem.

Die Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 umfasst dabei die Anforderungen an das Qualitätsmanagement und die betrieblichen Prozesse, die sicherstellen, dass Kundenanforderungen an die Dienstleistungsqualität erfüllt werden. Die international anerkannte Norm DIN ISO 27001 enthält die Anforderungen für die Entwicklung und Einführung eines dokumentierten Informationssicherheits-Managementsystems fest, sowie ihre Verbesserung, Wartung und Überwachung. Durch diese Zertifizierung kann IT-Security auf höchstem Niveau gewährleistet werden.

“Uns geht es nicht darum ein formales Siegel zu bekommen, sondern schlanke und effektive Prozesse für uns selbst und unsere Kunden anhand der strengen Regeln der ISO 9001 und ISO 27001 Normen zu gestalten. Denn dadurch kann die IT-Security auf höchstem Niveau gewährleistet werden. Wir freuen uns, diesen weiteren wichtigen Schritt in Richtung exzellenter Qualitätsmanagement erfolgreich gemeistert zu haben und arbeiten weiter kontinuierlich daran, unseren Service weiterhin qualitativ hochwertig zu gestalten”, erklärt Matthias Böhmichen, Geschäftsführer der Biteno GmbH.

Das IT-Systemhaus Biteno GmbH mit Sitz in Stuttgart bietet mittelständischen Kunden ein umfassendes Leistungsportfolio in den Bereichen IT Support, IT Beratung, Hosting und EDV-Kurz- oder Langzeitmiete. Die Kundenzufriedenheit steht dabei stets im Mittelpunkt. Weitere Informationen zur Biteno GmbH finden Sie unter: https://www.biteno.com/bueroware-software/

