Erfolgreicher Launch der ServiceNow® Plattform bei Haberkorn durch die iTSM Group

ServiceNow® Einführung bei Haberkorn

Bodenheim, 28. September 2023 – Die iTSM Group, eine seit dem Jahr 2000 auf dem Markt etablierte Beratungsgesellschaft für die digitale Transformation, kann ein weiteres erfolgreiches Kundenprojekt verzeichnen: Die Einführung der Plattform ServiceNow bei der Firma Haberkorn, einem führenden B2B-Handelsunternehmen in Europa. Von Beginn des Projekts bis hin zum erfolgreichen Abschluss und darüber hinaus, begleiteten die Projektverantwortlichen der iTSM Group die Firma Haberkorn auf ihrem Weg durch die digitale Transformation.

Die Haberkorn GmbH mit Sitz in Wolfurt / Vorarlberg beliefert Bau- und Industrieunternehmen mit Lösungen für den Arbeitsschutz und technischen Arbeitsmitteln. Das von Haberkorn zuvor über lange Zeit genutzte IT-Service-Management-Tool war überholt und sozusagen „End of Life“. Mittels einer Ausschreibung konnte die iTSM Group als Partner für die Neueinführung einer modernen IT-Service-Management-Plattform auf Basis von ServiceNow gewonnen werden.

Zu Beginn des Projektes wurden vorhandene Prozesse in diversen Workshops mit dem Kunden genauestens analysiert und die Anforderungen definiert. Dank einer agilen Vorgehensweise konnten so die passenden Lösungen in einem sogenannten Solution Design erarbeitet werden. Prozesse wurden im Verlaufe des Projektes durchweg digitalisiert und mittels ServiceNow automatisiert. Somit können die Mitarbeiter:innen der Haberkorn GmbH nun über die neue IT-Service-Management-Lösung von ServiceNow leichter ihre IT-Bedarfe bestellen oder Störungen melden.

Während des gesamten Projektes wurden alle Schritte der Umsetzung laufend reflektiert und wenn nötig angepasst. Als Ziele und Errungenschaften des Projektes zählt unter anderem die Möglichkeit, viele Standardfunktionen von ServiceNow nutzen zu können und kostengünstiger zu operieren. Weitere Vorteile des erfolgreich durchgeführten Projektes zeigen sich in der Automatisierung der Prozesse, einem nunmehr geringeren Ressourceneinsatz und der Zukunftsfähigkeit der Lösung. „Der Go-Live von ServiceNow verlief äußerst unspektakulär – genau das, was man sich bei einem Go-Live wünscht“, begeistert sich Martin Rainer, Abteilungsleiter IT Infrastructure & Security bei Haberkorn. „Während des gesamten Projektes und auch jetzt, während der Hypercare Phase, wurden wir von den Projektverantwortlichen der iTSM Group bestens betreut. Sie sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Go-Live in diesem Umfang so reibungslos ablief“, ergänzt Rainer. Auch in naher Zukunft sollen weitere Projekte, wie beispielsweise das Demand Management und die Integration der Telefonanlage gemeinsam durchgeführt werden.

Über Haberkorn:

Die Haberkorn GmbH, ein Familienunternehmen mit Sitz in Wolfurt / Vorarlberg, versorgt Industrie- und Bauunternehmen mit Arbeitsschutz, Schmierstoffen und technischen Produkten wie Schläuche, Maschinenelemente und Hydraulik. Kompetente Fachberatung, Produktdienstleistungen und die besondere Kenntnis der Beschaffungsmärkte in allen Sortimenten machen Haberkorn zum Multispezialisten. E-Business & Logistik-Lösungen ersparen den Kunden Zeit und Geld. Heute zählt Haberkorn, gegründet 1932, mit mehr als 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 30 Standorten in Österreich, Deutschland, Osteuropa und der Schweiz zu den führenden technischen Händlern Europas.

Die iTSM Group besteht aus der im Jahr 2000 gegründeten iTSM Consulting GmbH als Stammgesellschaft sowie mehreren Tochter- und Verbundunternehmen. Das Kerngeschäft bezieht sich auf die digitale Transformation im Enterprise Service Management. Alle Gesellschaften der iTSM Group unterstützen ihre Kunden dabei, digitale Services ganzheitlich zu meistern – von der Bedarfsanalyse über Strategie und Realisierung bis zum fortlaufenden Betrieb. Hauptsitz der iTSM Consulting GmbH ist Bodenheim bei Frankfurt am Main. Die Unternehmensgruppe beschäftigt derzeit mehr als 200 Mitarbeitende und betreut rund 850 Kunden aus Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung. Im Selbstverständnis steht „iTSM“ für Inspiring & Tailored Service Mastery.

