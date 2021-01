Erfolgreiches 2. virtuelles und 10. Branchenforum des VMF am 25.11.2020

Zahlreiche Innovationen rund um die Mobilität

Hamburg, Januar 2021

Herr Schulz, Vorsitzender des Vorstandes des VMF, unterstrich in seiner Begrüßung beim 10. Branchenforum, dass die ursprünglich geplante Präsenzveranstaltung bei Control Expert wegen der Vorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie leider abgesagt werden musste. Deshalb freute er sich auch im Namen aller Mitglieder, dass am virtuellen Branchenforum (per Webex Videokonferenz) alle Mitglieder und fast alle Premium-Partner teilnehmen konnten. Er begrüßte ausdrücklich Herrn Dieter Jacobs (vormals LeasePlan) als neues Mitglied der Geschäftsstelle neben den Herren Dieter Brandl und Helmuth Barth.

Die Premiumpartner des VMF nutzten zahlreich die Möglichkeit, den Mitgliedern in Vorträgen aktuelle Services und Innovationen präsentieren zu können:

BGH-Großkundenrabatt-Entscheidung, Kanzlei Voigt, Geschäftsführer Henning Hamann berichtete über die aktuelle höchstrichterliche Entscheidung des BGH zu Rabatten von Großkunden. Er verwies auf Beachtung sämtlicher Aspekte in der fiktiven Schadensabwicklung von Haftpflichtschäden.

Der VMF in neuem Look, Büro 5, Geschäftsführerin Christine Albrecht

informierte die Teilnehmer über den neuen Look des VMF mit geändertem Logo, Leistungsversprechen, Bildsprache, Website etc. Der Rollout ist im 1. Quartal 2021 geplant – seien Sie gespannt!

Die Herausforderungen des Mehrmarkenhandels in Zeiten von Corona, Georg Schumm und Joachim Trump, Schwabengarage (Emil Frey-Gruppe) wurden als neuer Premiumpartner des VMF begrüßt und stellten die Emil Frey Gruppe in Deutschland und international vor.

Marktentwicklung und Kurzvorstellung Leasing-Analyse 2020, Dataforce, Geschäftsführer Marc Odinius gab ein Update zur Marktentwicklung infolge der Corona-Pandemie und präsentierte Auszüge aus den aktuellen Studien “Leasing Analyse 2020” und “User Chooser Studie 2020”.

“Driviva – Think logical, der innovative Online Marktplatz für Fahrzeug Logistik”, PS-Team, Tanja Ebert, Sales Account Manager stellte Driviva, den innovativen Online-Marktplatz für Logistik vor, interessant speziell für das Remarketing von Fahrzeugen. Dieser Online-Marktplatz verbindet Auftraggeber und Dienstleister und bietet zahlreiche Vorteile.

“Digital Vehicle Scan-Fahrzeugdigitalisierung, eindrucksvoller Schritt in die Zukunft”, DVS/TÜV-Süd, Geschäftsführer Martin Kusatz präsentierte unter Industrie 4.0 Gesichtspunkten die Lösung DVS (Digital Vehicle Scan) mit den Zielen einer hohen Kundenzufriedenheit, Zeiteinsparung, Fehlerreduktion und Ablaufoptimierung. 20 integrierte Kameras der Anlage erfassen innerhalb von 90 Sekunden in einem 360 Grad Scan alle Schäden inkl. Unterboden an sämtlichen Fahrzeugen. Das DVS-System bietet 3 Varianten -indoor,-mobil,-outdoor und soll auch rechtssicher für Begutachtungen sein.

“Neues von Control Expert”, Control Expert (CE), Geschäftsführer Nicolas Witte informierte über die Hintergründe der strategischen Beteiligung von Allianz X an CE und die Ziele des weiterhin durch die Familie Witte geführten Unternehmens. Die internationale Präsenz der Allianz in über 100 Ländern bietet CE Chancen neue Technologien weiterzuentwickeln und international noch erfolgreicher zu vermarkten.

Philipp Haac, Leiter Unternehmensentwicklung präsentierte in Auszügen das CE Consulting für KI Projekte in den drei Dimensionen Analyse, Konzeption und Implementierung. Anschließend stellte er die Modulentwicklung der 2trde Plattform vor. Hierbei handelt es sich um eine Software, die den Ankauf, die Bewertung und das Auktionsgeschäft von Gebrauchtfahrzeugen effizienter gestaltet.

Henrik Lange, Vertriebsleiter Automotive stellte die positive Entwicklung des Postmaster seit Einführung dar; aktuell sind 9.250 Kfz-Werkstätten bundesweit registriert. Ab 2021 soll zusätzlich auch die Reifen-Abwicklung über Postmaster gestartet werden, es bestehen bereits intensive Kontakte zum Reifen- und Autohandel.

“Neues von bezahl.de- von Wirecard bis Smartkasse”, Geschäftsführer Lasse Diener ging auf die Trennung von Wirecard ein; Bezahl.de arbeitet mittlerweile mit der HVB Hypo-Vereins-Bank. Bezahl.de ist weiterhin Treiber von digitalen Zahlungsprozessen und erzielt dadurch Prozessverbesserungen in der Verwaltung und dem Debitoren-Management.

Als neues Produkt wurde Smartkasse vorgestellt. Hierbei handelt es sich um die kontakt- und bargeldlose Zahlung als innovativer Auftritt gegenüber Kunden und erspart lange Schlangen an Kassen in Märkten.

“Ultraschnelladen als Schlüssel zum Durchbruch der Elektromobilität”, Aral/BP, Alexander Junge, Electrification Director Germany informierte über die weitere Entwicklung der Elektrifizierung durch ultraschnelles Laden von Elektrofahrzeugen im BP/Aral-Netz. Dabei sind Schnell-Ladestationen im Fokus und eine geographische Abdeckung des Landes hat erste Priorität wegen der noch nicht zufriedenstellenden Fahrzeugreichweiten.

Der VMF-Vorstand und die Geschäftsstelle bedankten sich bei den Referenten für die sehr interessanten Vorträge. Die Teilnehmer sind optimistisch, dass bis Mitte 2021 das 11. Branchenforum erneut als Präsenzveranstaltung, dann bei Control Expert in Langenfeld stattfinden kann und freuen sich auf persönliche Gespräche.

Der VMF, das seit 1998 anerkannte Branchennetzwerk herstellerunabhängiger Mobilitätsdienstleister, ist der unabhängige Richtungsweiser im heterogenen Mobilitätsmarkt der Gegenwart und Zukunft. Der VMF ist offen für Mitglieder aus dem Kreis der neutralen fahrzeugorientierten Mobilitätsanbietern, deren Ideen und Produkte eine umweltfreundliche Mobilität fördern.

