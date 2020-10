Erfolgreiches Herbstturnier im HRV

Die Förderung von Reiten als Breitensport und von Schulreitern und Einsteigern wird vom Harburger Reitverein großgeschrieben.

Harburg/Rosengarten, 21. Oktober 2020 – Der Harburger Reitverein von 1925 e.V. (HRV) hat unter Einhaltung der Corona-Richtlinien am 17. Oktober 2020 sein jährliches Herbstturnier veranstaltet. 215 hoch motivierte Teilnehmer, tolle Stimmung, gutes Wetter und optimale Bodenverhältnisse – kurz: Die Veranstaltung war ein voller Erfolg.

In 14 unterschiedlichen Prüfungen zeigten Kinder, Jugendliche und Einsteiger ihr Können – vom Führzügel-Wettbewerb über die Dressurreiterprüfung bis zum Mannschaftsspring-Wettbewerb in Anlehnung an Klasse A. In der Dressurreiterprüfung der Klasse A erritt Nina Plaggemeyer auf Chiliettes Society mit einer Wertnote von 7,8 den ersten Platz, ebenfalls gewann mit einer 7,8 Marleen Schreiber auf Emigrant M in der Stilspringprüfung der Klasse A*. Den ersten Platz im Kostüm-Spring-Wettbewerb in Anlehnung an die Klasse E sicherte sich Helene Marie Rohde mit Kleiner Kid aus dem gastgebenden HRV.

“Das Turnier war wieder klasse. Schön, dass wir auch diese Veranstaltung in Zeiten von Corona ausrichten konnten. Ganz besonders freut uns, dass aus unserem Schulbetrieb 18 Reiter-Pferd-Paare beim Turnier angetreten sind – das ist schon besonders,” freut sich Michaela Jüsche, Turnierleitung und 2. Vorstandsvorsitzende des Harburger Reitvereins und ergänzt: “Wir sind sehr stolz auf unseren Reitschulbetrieb mit tollen Pferden, Trainern und Schülern.”

Der HRV verzeichnete weitere Erfolge: Finja Bockelmann erritt auf Little George mit einer Wertnote von 6,9 in der Dressurreiterprüfung der Klasse A den 6. Platz. In dem Mannschaftsspring-Wettbewerb in Anlehnung an Klasse A sicherten sich die “California Girls” (Sandra Rohatsch, Saskia Engelen, Lotta Wiedemann und Malou Janßen) aus dem gastgebenden Verein den dritten Platz. Das besondere an diesem Team: Es bestand zur Hälfte aus Vereinspferden.

Der Harburger Reitverein (HRV) wurde 1925 gegründet und ist Mitglied des KV Stader-Altländer Reitvereine v. 1909 e.V. und des LV Hamburg. Vorsitzender des Vereins ist Dr. Michael Gravanis. Die Anlage des HRV besticht durch ihre Lage und Vielseitigkeit mitten im attraktivsten Ausreitgelände vor den Toren Hamburgs. Der Verein verfügt über eine Reithalle von 80 mal 20 Meter, ein überdachtes Außenviereck, ein Dressurviereck, einen Sand- und einen 10.000 Quadratmeter großen Grasspringplatz sowie über 58 Außen- und Innenboxen und zahlreiche Weiden. Für den Privat- und Schulunterricht stehen qualifizierte Reitlehrer für Springen, Dressur und Vielseitigkeit bereit. Der Harburger Reitverein führt regelmäßig Veranstaltungen durch, darunter Reiterwettbewerbe sowie Dressur-, Spring- und Voltigier-Turniere.

Firmenkontakt

Harburger Reitverein e.V.

Dr. Michael Gravanis

Wiesenweg 22

21224 Rosengarten

+49 40 790 67 88

info@harburger-reitverein.de

http://www.harburger-reitverein.de/

Pressekontakt

CREAM COMMUNICATION

Anne Bettina Leutner

Schauenburgerstraße 37

20095 Hamburg

+49 40 401 131 010

hrv@cream-communication.com

http://www.cream-communication.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.