Erfolgreiches Recruiting – der Weg zum HELDEN-Unternehmen durch Dienstrad-Leasing

Die Herausforderungen im Employer Branding sind heute vielfältiger denn je. Arbeitgeber stehen vor komplexen und kostenintensiven Herausforderungen, sei es der Mangel an Fachkräften, steigende Krankenstände oder hohe Fluktuation. In diesem „War for Talents“ zeigt sich, dass die Wurzel vieler Probleme oft in der mangelnden Bindung der Mitarbeiter zum Unternehmen liegt. Ein Schlüssel dazu ist die Wertekohärenz: Je besser die Übereinstimmung zwischen dem Verhalten des Arbeitgebers und dem Vertrauen der Mitarbeiter, desto höher sind Motivation und Engagement. Mit Dienstrad-Leasing steht Unternehmen ein attraktives Mittel zur Verfügung, um gleich mehrere Employer-Branding-Ziele zu bedienen.

Die Bedeutung einer starken Arbeitgebermarke

Moderne, agile Unternehmen sind sich der Bedeutung einer starken Arbeitgebermarke im Kampf um Talente bewusst. Eine solche Marke hat nicht nur eine positive Auswirkung auf die Personalgewinnung und -bindung, sondern auch auf das gesamte Unternehmensimage. Schon im Bewerbungsprozess ist es daher wichtig, eine positive Erfahrung für die Kandidaten zu schaffen. Bewerber achten genau darauf, welche Zusatzleistungen ein Arbeitgeber bietet und wie diese zu ihrer Lebenssituation passen. Solche Anreize können eine solide Grundlage für die Identifikation mit dem Unternehmen schaffen.

Positionieren Sie sich als HELDEN-Unternehmen

Alle Menschen mögen Helden. Wie schön wäre es, das eigene Unternehmen als echten Helden wahrzunehmen. Ein attraktives Benefit-Paket, etwa in Form eines Mobilitätsbonus durch Dienstrad-Leasing, kann hier Wunder in der Wahrnehmung der Mitarbeiter wirken. Durch eine solche Gehaltsumwandlung bieten sich nachhaltige Möglichkeiten, im Unternehmen Helden-Geschichten zu schreiben. Geschichten, die die Gesundheit der Mitarbeiter fördern, die Umwelt schützen und gleichzeitig Geld sparen.

Radelnde Mitarbeiter: Der Partner für moderne Mobilität und Teamgeist

Leasing bei den Radelnden Mitarbeitern bedeutet einfache, flexible, schnelle und persönliche Betreuung. Das Unternehmen hilft Arbeitgebern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und hat bereits über 100.000 Mitarbeitern die Nutzung eines Dienstrades ermöglicht. Ein Dienstrad zu leasen ist eine echte Win-win-Situation für alle Beteiligten. Und es ist einfach und unkompliziert umsetzbar.

Und so einfach geht es:

– Der Mitarbeiter wählt sein Wunschrad bei einem Partnerhändler aus.

– Arbeitgeber und Mitarbeiter vereinbaren die Nutzungsüberlassung.

– Arbeitgeber schließt den Leasingvertrag mit der Bank ab.

Natürlich bereitet Radelnde Mitarbeiter alle Dokumente vor und passt diese individuell an. Sobald diese unterzeichnet sind, wird der Fachhändler informiert und der Mitarbeiter kann sein neues Rad in Empfang nehmen.

Nicht warten – Aktiv werden!

Neben den offensichtlichen Vorteilen für Gesundheit und Umwelt, kann man als Unternehmen so auch sein Engagement für Nachhaltigkeit zeigen – ein wichtiger Faktor, um talentierte Mitarbeiter zu gewinnen.

Kontakt und weitere Informationen

– Auf der Messe „Zukunft Personal“ in Köln, Halle 5.1, Stand M.19

– Beim Vortrag zum Thema „Storytelling im Employer-Branding: Mit Dienstrad-Leasing zum Helden-Unternehmen“ am 14.09. um 09:30 Uhr in der Workshop-Area.

– www.radelnde-mitarbeiter.de

Radelnde Mitarbeiter

Firmenkontakt

Radelnde Mitarbeiter

Monika Franz

Krögerweg 33

48155 Münster

0251-297951895



http://www.radelnde-mitarbeiter.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641 911650



http://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.