Erfolgsfaktor Labelling – Etiket Schiller und Mesano kreieren unverwechselbares Produkt

Plüderhausen, 3. Mai 2021. In Bars oder Regalen von Einzelhändlern findet sich eine immer größer werdende Auswahl an Weinen und Spirituosen. Hier gilt es, die eigene Marke unverwechselbar zu machen. Zu welchem Gin die Person vor dem Regal tatsächlich greift, entscheidet ganz oft das Look-and-Feel der Flasche. Vor allem das Etikett ist bei der Entscheidung der Konsumenten ein wichtiger Erfolgsfaktor. Der Stuttgarter Spirituosen-Newcomer Mesano hat sich dieses Wissen zunutze gemacht: Mit einem aufwendig gestalteten Etikett rückt die Marke immer mehr in den Fokus vieler Gin-Fans. Den druck- und etikettentechnischen Sachverstand für die aufwendige Gestaltung des Labels bringt der traditionsreiche Etikettenhersteller Etiket Schiller aus dem Remstal ein.

Detailreich: Geschmack und Design des Mesano Gins

Bereits der Geschmack des Mesano Gins überzeugt mit Detailverliebtheit: Spritzige Blutorange, exotisches Zitronengras, frische Minze und würzige Nelke umgeben die klassischen Geschmacksnoten der Wacholderbeere. Die vier mediterranen Hauptaromen verleihen der Spirituose einen unverkennbaren, lebendigen und komplexen Geschmack. Trinkt man den Gin pur, steht vor allem das Zitronengras im Vordergrund – in Kombination mit Tonic Water entfaltet die Blutorange ihr Aroma. Für den Gin werden nur besonders hochwertige Zutaten verwendet, die eine Brennerei bei Freiburg dann zum Endprodukt verarbeitet. Das kreative Design und eine aufwendige Drucktechnik des Etiketts spiegeln die besondere Geschmackswelt und die hochwertige Produktion des Gins wider.

Labelling Know-how von Etiket Schiller

Für die technische Seite der erfolgreichen Label-Strategie ist der Druckspezialist Etiket Schiller aus Plüderhausen verantwortlich. Das eingesetzte Papier überzeugt durch seine schwere Grammatur und besteht aus 100 Prozent Baumwolle. Damit sorgt es für eine samtartige Oberfläche. Aber auch drucktechnisch ist das Etikett besonders aufwändig gestaltet: Mehrere Veredelungsschritte wie Blind- oder Goldheißprägung verleihen dem Etikett seine edle Optik. Damit fällt der Mesano Gin nicht nur auf, er hat auch einen hohen Wiedererkennungseffekt.

Fabian Armbruster, für Marketing und Kommunikation bei Mesano verantwortlich, sagt: “Wir sind froh mit Etiket Schiller einen zuverlässigen und technisch versierten Partner für unsere Etiketten gefunden zu haben.” Über das Endprodukt freut er sich besonders: “Wir haben es geschafft, mit unserem Etikett zwei Ziele zu erreichen: Es soll zum einen einen authentischen Eindruck vom Charakter unserer Produkte geben – frisch, mediterran, zitrusfrucht-orientiert, keine Wacholderbombe; zum andern sind wir damit unverwechselbar.”

Erfolgreiche und regionale Partnerschaft

Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ist ein gutes Exempel für eine partnerschaftlichen Vernetzung von Start-up und mittelständischen Traditionsunternehmen. Die erfolgreiche Partnerschaft mit Mesano kommt für Julia Müller, Projekt- und Marketingleitung bei Etiket Schiller, nicht von ungefähr: “Viele Jungunternehmer und Start-ups, die ein konsistentes Produkt vom Inhalt bis zur Verpackung gestalten, sind Vorreiter unter den Abnehmern hochwertiger Etiketten. Deshalb macht es uns als langjähriges Familienunternehmen große Freude, jungen Unternehmen wie Mesano als Labelling-Experte beratend zur Seite zu stehen.”

Das Unternehmen:

Die Etiket Schiller GmbH mit Sitz in Plüderhausen zählt zu den führenden Etikettenherstellern in Deutschland. Das 1934 gegründete Familienunternehmen wird von den Geschwistern Susanne Daiber und Gunther Schiller geführt und erzielte 2019 mit 43 Mitarbeitern rund fünf Millionen Euro Jahresumsatz. Etiket Schiller ist Spezialist für die Produktion von Selbstklebe-Etiketten, Kennzeichnungen, Aufklebern und Typenschildern für Industrie, Handwerk und Medizin. Seit 2016 verfolgt das Unternehmen ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept, sowohl für das Unternehmen als auch für die Etiketten, von der Beschaffung bis zur Entsorgung. Etiket Schiller ist nach DIN ISO 14001 und DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

