Erfolgsprodukt aus Berlin: Instantnudeln neu gedacht BAiHU Foods ist mit seinen “Gourmet Noodle Cups” ab sofort deutschlandweit bei REWE erhältlich

Berlin, im November 2020 – Das Berliner Startup BAiHU Foods hat es sich zur Aufgabe gemacht, das schlechte Image von Instantnudeln ad acta zu legen und auf ein gesundes Gourmet-Niveau zu heben. Das Ergebnis überzeugt nicht nur Verbraucher, sondern auch den Handel: Die veganen Gourmet Noodle Cups sind ab sofort und deutschlandweit mit drei Sorten in ausgewählten REWE-Filialen gelistet.

Bedingt durch einen stressigen Alltag und Zeitmangel, greifen noch immer viele Menschen regelmäßig zu Fertiggerichten. Das Problem: Diese sind meist mit enthaltenen Glutamaten, Aromen und Farbstoffen klar als ungesund zu deklarieren. Insbesondere Instantnudeln machen einen hohen Anteil der Marktgröße an ungesunden Convenience-Produkten aus. Mit dem Konzept der Gourmet Noodle Cups, unterscheidet sich das Berliner Unternehmen in vielen Punkten von den gängigen Instantprodukten. So werden die Nudeln nicht nur schonend gedämpft und sind somit fettfrei – das Unternehmen setzt insgesamt auf qualitativ hochwertige Rohstoffe und natürliche Inhaltsstoffe, produziert in Deutschland sowie Holland. Dabei liegt das Volumen der Cups bei 150 Gramm, im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern in der Branche, die ein Trockengewicht von nur 60 Gramm pro Becher aufweisen. Die drei veganen Sorten “White Tiger Miso”, “Yellow Monkey Curry” sowie “Red Dragon Sweet Sour Chili”, welche in recyclebarem Kartonpapier statt in konventionellen Plastikbecher abgefüllt sind, stehen einer ernährungsbewussten Zielgruppe ab sofort in ausgewählten REWE-Filialen zur Verfügung. “Mit REWE an unserer Seite haben wir einen etablierten Partner gefunden, mit dem wir das Wachstum unserer Marke und die Bekanntheit der betreffenden Kategorie mit unserem innovativen Ansatz noch weiter steigern können” so Thomas Steiner, Gründer des Berliner Unternehmens.

Von den Gourmet Noodle Cups ist auch PETA Deutschland überzeugt und zeichnete das “Yellow Monkey Curry” erst jüngst mit dem “Vegan Food Award 2020” in der Kategorie “Bestes Fertigprodukt” aus. “Diese Auszeichnung sowie die REWE-Listungen bekräftigen uns darin, mit BAiHU den Nerv der Zeit nach einer tierfreundlichen und veganen Lebensweise getroffen zu haben”, ergänzt Steiner.

Die BAiHU Produkte sind zum UVP von 3,99 Euro oder als 6er Tray für 23,99 Euro im Onlineshop unter www.baihufoods.com/collections/all und deutschlandweit in verschiedenen REWE-, Edeka-, Globus-Filialen erhältlich.

Weitere Informationen unter www.baihufoods.com

Mit der Vision, Instant-Nudeln auf ein gesundes Gourmet-Niveau zu heben, gründete Thomas Steiner 2017 die BAiHU Foods GmbH in Berlin. Das Ziel: eine nährstoffreiche und sättigende Mahlzeit zu entwickeln, die wohlschmeckend und lange haltbar ist, gleichzeitig aber frei von jeglichen künstlichen Zusätzen. Der Geschmack ist inspiriert von Elementen des asiatischen Lebensraumes und weit weg vom typischen Suppenwürfelgeschmack. Dabei folgen alle Kreationen traditionellen Rezepturen und bestehen aus 100% veganen und natürlichen Zutaten.

