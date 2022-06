Ergebnis der Umsatzsteuersonderprüfungen im Jahr 2021

Essen – Der Begriff Umsatzsteuersonderprüfung ist sicherlich geläufig. Steuerberater Roland Franz, Geschäftsführender Gesellschafter der Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzlei Roland Franz & Partner in Düsseldorf, Essen und Velbert, weist darauf hin, dass das Bundesministerium für Finanzen nunmehr mitgeteilt hat, dass bei allen Umsatzsteuersonderprüfungen im Jahre 2021 ein Mehrergebnis in Höhe von rund 1,31 Mrd. Euro erzielt worden ist.

Im Jahre 2021 wurden 64.366 Umsatzsteuersonderprüfungen durchgeführt. Durchschnittlich waren 1.684 Umsatzsteuersonderprüfer diesbezüglich im Einsatz. Dies ergibt laut Berechnung des Bundesministeriums für Finanzen ein durchschnittliches Mehrergebnis von rund 780.000 Euro je Prüfer.

„Aber wie heißt es so schön: Glaube nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast“, wirft Steuerberater Roland Franz ein und wirft die Frage auf: „Interessant wäre zu wissen, wie viele von diesen berechneten Mehrergebnissen überhaupt in der Kasse des Staates gelandet sind?“

Mehrergebnisse zu berechnen ist das eine, aber wie viel Geld ist überhaupt in der Staatskasse gelandet? Steuerberater Roland Franz bedauert, dass es darüber leider keine Angabe gibt und merkt an: „Viele Umsatzsteuersonderprüfungen haben bereits in Insolvenzen geendet, so dass die oben genannte Angabe nur mit sehr, sehr großer Vorsicht zu genießen ist“.

