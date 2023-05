Ergebnisse der Women’s International Trophy sind online!

Internationale Wein-, Bier- und Spirituosenverkostung

Mehr Präsenz von Frauen in der Wein-, Bier- und Spirituosenwelt fördern

Die besten Weine/Biere/Spirituosen wurden nun in Mainz gewählt.

Mainz, 17.05.2023. Die Armonia Deutschland GmbH veranstaltete am 12. Mai die dritte Edition des Wein-, Bier- und Spirituosenwettbewerbs „Womens International Trophy“. In einer Blindverkostung werden die Proben einer internationalen Jury präsentiert, die ausschließlich aus erfahrenen Fachverkosterinnen besteht. Darunter fallen u. a. Expertinnen-Profile wie das der (Edelbrand-) Sommeliere, Önologinnen, Winzerinnen, Bier Sommeliere oder Brennmeisterinnen.

Der Standort Mainz – ein Great Wine Capital

Der Wettbewerb wurde vom rheinland-pfälzischen Landwirtschaftsministerium anerkannt und findet jährlich in der Landeshauptstadt Mainz statt. Mainz befindet sich in der größten Weinbauregion Deutschlands (Rheinhessen) und ist seit Juni 2008 Mitglied im Great Wine Capitals Global Network. Damit repräsentiert Mainz Deutschland global als starke Weindestination. Das Ziel des Netzwerks: Mainz, Rheinhessen und seine Weine im globalen Wettbewerb noch besser zu platzieren. Auf dieses Ziel soll auch mit der Womens International Trophy hingearbeitet werden.

Aus diesem Grund hat Elke Höllein, Geschäftsführerin von Great Wine Capitals Mainz | Rheinhessen, die Schirmherrschaft für die Women’s International Trophy übernommen.

Stefanie Herbst ist die Ehrenpräsidentin 2023

In diesem Jahr hat Stefanie Herbst, 1. Vorsitzende des Vinissima Frauen und Wein e. V., die Ehrenpräsidentschaft übernommen. Sie ist Winzerin und studierte Önologin. Als Weinfachfrau und Sommeliere nimmt die gebürtige Pfälzerin an nationalen und internationalen Verkostungen teil und berät die Gastronomie zu Themen rund um den Wein.

Ergebnisse 2023

Zur 3. Edition wurden knapp 1.000 Proben aus 29 Ländern eingereicht. Darunter befanden sich Weine aus den U.S.A., Frankreich, Argentinien, Slowakei u. v. m. Die Spirituosenverkostung überraschte die Verkosterinnen mit exotischen Proben aus Ländern wie Estland oder Laos. Für die Bierverkostung wurden Proben, unter anderem aus Brasilien, Belgien und Spanien eingereicht. Nur die besten Proben werden durch eine internationale Jury, bestehend aus ca. 80 Verkosterinnen aus 12 verschiedenen Ländern, mit den Medaillen Gold und Silber ausgezeichnet. Damit kann dem Konsumenten stets eine repräsentative Selektion garantiert werden.

WINE TROPHY – 15 Länder

610 Weine – 198 Medaillen, davon 176 Gold und 22 Silber

BEER TROPHY – 9 Länder

180 Biere – 60 Medaillen, davon 20 Gold und 40 Silber

SPIRITS TROPHY – 18 Länder

200 Spirituosen – 63 Medaillen, davon 49 Gold und 14 Silber

Frauen in der Branche mehr Gehör verschaffen

Bereits jetzt sind knapp 25 % der Sommeliers in Deutschland Frauen. Gleichzeitig sind Frauen in Deutschland die größte Konsumentengruppe für Wein. In der Branche zeigt sich eine immer höhere Präsenz sowie ein großes Engagement bei der Herstellung der Produkte. Die Womens International Trophy zielt nicht nur auf die Beurteilung der Produkte ab, sondern möchte das Engagement aller Verkosterinnen und Hersteller*innen in dieser Branche weltweit würdigen. Nicht zuletzt bietet der Wettbewerb eine Plattform für Verkosterinnen und Hersteller*innen, um ihren Stimmen Gehör zu verschaffen und damit die große Welt der Weine, Biere und Spirituosen stetig zu verbessern.

Alle Medaillengewinner sind auf der Webseite des Wettbewerbs verfügbar: https://womenstrophy.com/results

Nächste Edition im Mai 2024

Die nächste Verkostung ist bereits in Planung und findet am 17. Mai 2024 erneut in Mainz statt.

Mehr Infos über den Wettbewerb erhalten Sie unter: https://womenstrophy.com

Über die Women’s International Trophy

Die „Women’s International Trophy“ ist ein jährlicher Wein-, Bier- und Spirituosenwettbewerb, veranstaltet von der Armonia Deutschland GmbH in Mainz. Das Besondere an diesem Wettbewerb, die Jurys bestehen ausschließlich aus Fachverkosterinnen, die die Weine, Biere und Spirituosen bewerten.

Der Wettbewerb ist vom rheinland-pfälzischen Landwirtschaftsministerium anerkannt und nach ISO 9001 zertifiziert. Für die Produzenten und Konsumenten ist diese Norm Zeichen einer strengen Selektion. Die Bewertungsprozeduren richten nach den sensorischen Analysekriterien der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV). Eingeladen werden nur erfahrene Fachverkosterinnen.

Mit 30 Jahren Erfahrung in der Organisation von Weinwettbewerben in Europa (Frankfurt International Trophy, Internationaler Wettbewerb von Lyon u. a.), garantiert die ARMONIA Gruppe optimale Verkostungsbedingungen. Jedes Jahr wird die Women’s International Trophy von einer weiblichen Persönlichkeit aus der Branche moderiert. Das langfristige Ziel ist, den Wettbewerb und die Präsenz von Verkosterinnen und Herstellerinnen innerhalb der Branche zu fördern. Weitere Informationen zum Wettbewerb und zur Teilnahme finden Sie unter: https://womenstrophy.com/

Kontakt

Armonia Deutschland GmbH

Maturin Craplet

Im Niedergarten 10

55124 Mainz

06131 4904010



https://womenstrophy.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.