Ergobag Schulrucksack – mit entspannten Rücken ins Jahr 2021 starten

Erste Klasse: Für viele Kinder geht im neuen Jahr die Zeit im Kindergarten zu Ende und sie müssen in die Schule. Dabei steht besonders der Schulranzen im Fokus. Für die Kinder muss er cool und angesagt aussehen, für die Eltern ist wichtig, dass er den zarten Rücken der Kinder ergonomisch schont. Die Schulranzen von Ergobag schaffen es diese beiden Interessen zu vereinbaren und sind im führenden Spielwaren und Schulranzen Fachgeschäft der Schweiz, Spielzeug24.ch, erhältlich.

Unterstützung für den Rücken

Ergobag Schulrucksäcke sind für die Kinder der ersten bis zur vierten Klasse ideal. Denn die Schulrucksäcke von Ergobag haben zum einen ein großes Fassungsvermögen und sind zum anderen eine wichtige Unterstützung für den noch kindlichen Rücken. Bei Kindern können die Schulrucksäcke von Ergobag vor allem durch ihr individuelles Design punkten. Mit dem Beginn des neuen Schuljahrs, präsentiert Ergobag auf seinem Blog einige Neuheiten, die nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern und die Großeltern begeistern werden.

Die vielen Neuheiten

Ergobag Schulranzen können auch im neuen Jahr mit gewohnt erstklassiger Qualität überzeugen. Mit dem “Ergobag Pack” gibt es den flexiblen Schulrucksack, der praktisch mitwächst und mit dem “Ergobag Cubo” bringt das Unternehmen ein besonders übersichtliches Modell auf den Markt. Für kleinere Kinder, die in die erste Klasse kommen, ist es wichtig, dass sie noch nicht allzu schwer tragen. Mit dem “Ergobag Cubo Light” gibt es daher unter den Neuheiten einen ultraleichten Rucksack, der sich bequem tragen lässt. Neu im Sortiment ist ebenso der “Ergobag Wild”, ein Schulranzen, der sich nach Belieben bis zu einem Fassungsvermögen von 2,5 Litern erweitern lässt.

Die neuen Designs

Nicht nur bei der Funktionalität hat sich Ergobag etwas einfallen lassen, auch beim Design gibt es viele schicke Neuheiten, die sowohl die Augen der Jungs als auch die der Mädchen aufleuchten lassen werden – von Einhörnern über Fußball bis zu fernen Galaxien ist für das Kinderherz alles dabei.

Spielzeug24.ch ist das führende Spielwaren und Schulranzen Fachgeschäft in der Schweiz. Die Kunden finden im Fachgeschäft in Rorschach und im Online Shop eine große Auswahl an Produkten bekannter Marken.

Kontakt

Spielzeug24.ch AG

Marlis Mäder

Industriestrasse 21

9400 Rorschach

071 / 841 70 26

info@spielzeug24.ch

https://www.spielzeug24.ch

Bildquelle: @AdobeStock_367534584