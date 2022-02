Ergomood Armbed: ergonomische Unterstützung für die Arbeit im Homeoffice

Città di Castello, Italien, 23. Februar 2022 – Professionelle Musikproduzenten weltweit schwören bei der Arbeit im Tonstudio auf gepolsterte Armauflagen, die an den großen Mischpult-Konsolen für mehr Komfort und Ergonomie sorgen. Ergomood nutzt jetzt das geballte Know-how der erfahrenden Designer aus dem Studiomöbel-Bereich, um mit dem Armbed dieses luxuriöse Feeling klassischer Pulte auch ins Homeoffice zu bringen – unkompliziert, flexibel und edel verarbeitet.

Ergonomischer arbeiten im Homeoffice

Als angenehme und flexibel einsetzbare Kantenpolsterung bietet das Armbed den Ellbogen einen Ruheplatz, während man längere Texte schreibt, mit der Maus arbeitet oder sich virtuell mit den Kollegen per Videokonferenz bespricht. Gerade in Zeiten anspruchsvoller Homeoffice-Arbeit sind einfache und elegante Lösungen gefragt, die Ergonomie und ansprechendes Design verbinden. Das Armbed ist darum optimal, um den heimischen Schreibtisch optisch und funktional aufzuwerten.

Entspannt am Schreibtisch – den ganzen Tag

Die Forschung zeigt, dass eine Unterarmstütze wie das Armbed von Ergomood die Belastung von Schultern und Ellbogen reduziert und das Risiko von Nacken- und Rückenverletzungen verringern kann. Die Muskulatur bleibt bei der Arbeit entspannter, wodurch Überanstrengungen vorgebeugt wird. Die Nutzung des Armbed von Ergomood ist also ein wirksames Mittel, das Wohlbefinden bei der Arbeit deutlich zu steigern.

Dezentes Design langlebig verarbeitet

Das Armbed von Ergomood ist von einem klassisch schwarzen oder modern weißen, veganen Naturmaterial überzogen, das zudem besonders hautfreundlich ist. Die Ellbogen geraten also auch an langen Arbeitstagen nicht ins Schwitzen. Für einen weicheren Look sind die oberen Ecken abgerundet. An der Unterseite ist das Armbed abgewinkelt, sodass es genau an die Tischkante angelegt werden kann und nicht wegrutscht, wenn man sich bewegt. Zusätzlich kann ein Magnetstreifen auf der Rückseite die Armauflage an einem Tisch fixieren. Am Rand des Armbeds ist der Überzug sichtbar von einer stabilen Naht zusammengehalten. Die hochwertige Verarbeitung garantiert die besondere Langlebigkeit des Armbed – und erfüllt damit auch den Anspruch an nachhaltige Lösungen. Das Armbed verströmt mit seinem dezenten Design zeitlose Eleganz und ist in jedem Homeoffice nicht nur eine optisch ansprechende, sondern auch ergonomisch höchst sinnvolle Ergänzung.

Zwei Größen für jeden Einsatz

Nicht jeder Arbeitsplatz ist gleich, gerade im Homeoffice. Ergomood bietet das Armbed daher in zwei Varianten an, sodass jeder Anwender sich den persönlichen Favoriten aussuchen kann. Das Armbed King Size bietet eine breite Auflagefläche und maximalen Komfort – viel bequemer kann man nicht arbeiten. Wer jedoch eine weniger tiefe Auflage bevorzugt, beispielsweise für die Arbeit mit einem Laptop, greift zum Armbed Queen Size und erhält dieselbe Qualität und Anmutung, aber in einem schmaleren Format. In Verbindung mit der Auswahl zwischen schwarzem und weißem Lederimitat findet sich für jede Anwendung und jeden Einrichtungsstil das richtige Armbed.

Preis und Verfügbarkeit

Das Armbed ist ab sofort in zwei Größen über ergomood.com verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen 99,00 EUR für King Size und 89,00 EUR für Queen Size. Beide Modelle sind jeweils in Schwarz oder Weiß erhältlich.

Über Ergomood

Ergonomie und Ästhetik am Arbeitsplatz sind kein Luxus, sondern unabdingbar für produktive Arbeit. Dieser Leitsatz beschreibt die Mission von Ergomood. Die Experten für ergonomische Bürolösungen bieten hochwertige Einrichtungsoptionen verschiedener Marken, die im Hinblick auf Ergonomie Maßstäbe setzen und dabei stets schick und modern gestaltet sind. Vom höhenverstellbaren Schreibtisch bis zum cleveren Kabel-Management finden Kunden erstklassige Lösungen für ihren Arbeitsplatz im Büro oder Home Office. Hinter Ergomood steht das Unternehmen Zaor, das seit Jahren sehr erfolgreich Möbel für professionelle Tonstudios gestaltet und baut. Die dabei gewonnenen Erfahrungen im Hinblick auf Arbeitsplatz-Ergonomie kommen jetzt allen zugute, die sich bei Ergomood ihr Büro einrichten.

Firmenkontakt

Ergomood

Klaus Gehlhaar

Corso Cavour 2

I-06012 Città di Castello (PG)

0039 347 927 2434

answers@ergomood.com

http://www.ergomood.com

Pressekontakt

rtfm GmbH

Moritz Hillmayer

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911 – 310 910 0

zaor@rtfm-pr.de

https://www.rtfm-pr.de

