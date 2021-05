Ergomood stellt ergonomische Office-Bundles für eine gesunde und stylishe Arbeitsumgebung vor

Ergomood, Spezialist für Ergonomie, Ausstatter und Möbelanbieter, präsentiert mehrere erstklassige Office-Bundles für Beschäftigte im Homeoffice, die besonderen Wert auf Qualität und eine gesunde Arbeitsumgebung legen. Das Minimalist Office-Bundle schafft mit der Kombination aus einem Humanscale World Chair und dem Zaor Vision OS Tisch eine auch für kleinere Räume perfekt geeignete, gesunde Arbeitsumgebung. Das Rustiq Ergo Bundle bringt einen für sitzende und stehende Tätigkeiten geeigneten motorbetriebenen Tisch ins Homeoffice und beinhaltet darüber hinaus ebenfalls den World Chair. Das Luxury Office Bundle kombiniert den VelaMAS Tisch in amerikanischem Walnussholz mit einem hochwertigen Monitorarm, einer preisgekrönten Schreibtischlampe und dem legendären Freedom Headrest Bürostuhl von Humanscale. Zusammen mit drei weiteren, von Experten zusammengestellten Bundles sind diese Pakete auf ergomood.com verfügbar und eröffnen eine Fülle von Möglichkeiten für jeden Anspruch und persönlichen Geschmack.

Città di Castello, Italien, 11. Mai 2021 – Ergomood stellt eine One-Stop Shopping-Lösung für hochqualitative, ergonomische Möbel mit Stil bereit. Für alle Kunden, die ihr Homeoffice komplett erneuern möchten, hat der Ausstatter eine Reihe von Paketen zusammengestellt, die stylische Zaor Tische mit komfortablen Humanscale Bürostühlen und cleveren Accessoires kombinieren und so für eine völlig neue Arbeitserfahrung sorgen.

Elegant und gesund – Homeoffice-Design von Ergomood

Die Office-Bundles von Ergomood bestehen aus ergonomisch optimierten und dennoch attraktiv gestylten Kombinationen, die Homeoffice-Arbeitsplätze optisch und praktisch maßgeblich verbessern. Aufgrund der aktuell gestiegenen Nachfrage an Homeoffice-Lösungen werden Kunden häufig mit Setups konfrontiert, die zwar elegant aussehen, aber aufgrund mangelnder Ergonomie zu Nackenschmerzen und anderen Beschwerden führen. Andere Lösungen sind zwar komfortabel, aber nicht schön anzusehen. Kombinationen, die sowohl ästhetische als auch ergonomische Erwartungen erfüllen sind dagegen häufig mit erheblichen finanziellen Investitionen verbunden. Die Office-Bundles von Ergomood zielen darauf ab, hohe Qualität, beste Ergonomie und ein ansprechendes Erscheinungsbild zu liefern, ohne das Budget über Gebühr zu belasten.

Auf das Maximum reduziert: das Minimalist Office-Bundle

Das Minimalist Office-Bundle von Ergomood ist als kompakteste Kombination besonders gut für kleinere Arbeitsplätze geeignet, die dennoch aufgeräumt und übersichtlich sein sollen. Der Zaor Vision OS Schreibtisch verbindet mit seinem eleganten Farbschema aus Schwarz und Weiß faszinierendes Design mit optischem Understatement. Er fügt sich nicht nur gestalterisch in jede Umgebung nahtlos ein, sondern passt mit seinen kompakten Abmessungen auch überall hin: Mit einer Tischplatte von lediglich 108,6 mal 77 Zentimetern ist er perfekt für kleinere Räume geeignet und bietet dennoch eine überraschend üppige Arbeitsfläche. Das clevere Kabelmanagement verbirgt die für modernes Arbeiten unabdingbaren Leitungen und lässt sich mit anderen Schreibtischen der Vision Produktlinie verbinden, so dass sich auch größere Setups ganz einfach individuell realisieren lassen. Neben dem Vision OS beinhaltet das Minimalist Office-Bundle den World Chair des renommierten Herstellers Humanscale. Der unsichtbare, selbsteinstellende Neigemechanismus beugt Rücken- und Nackenbeschwerden vor, während die Netzbespannung von Sitzfläche und Rückenlehne das Gefühl vermittelt, mehr zu schweben als zu sitzen. Spricht man von einer kompakten, ergonomischen Bürolösung, so führt kein Weg am Minimalist Office-Bundle von Ergomood vorbei.

Sitzen oder stehen: Rustiq Ergo Bundle

Mit dem Rustiq Ergo Bundle erfüllt Ergomood den Wunsch nach einem motorbetriebenen, verstellbaren Schreibtisch. Der Rustiq Ergo Tisch bietet eine Arbeitsfläche von 120 mal XX Zentimeter mit elegant abgeschrägter Kante und verleiht dem Homeoffice ein angenehm natürliches Flair. Dabei kann die Arbeitshöhe auf Knopfdruck in Sekundenschnelle stufenlos zwischen XX und XX Zentimetern justiert werden, so dass Sie zumindest einen Teil Ihres produktiven Arbeitstages stehend verbringen können, wie es von vielen Gesundheitsexperten empfohlen wird. Auch das Rustiq Ergo Bundle von Ergomood beinhaltet den netzbespannten Humanscale World Chair sowie einen hochwertigen Humanscale Monitorarm, mit dem sich der Bildschirm für maximalen Arbeitskomfort flexibel positionieren lässt.

Komfort auf höchstem Niveau: Luxury Office Bundle

Als Flaggschiff-Bundle des Ergomood Portfolios stellt das Luxury Office-Bundle den Inbegriff von edlem Design dar, ohne das Ideal perfekter Ergonomie zu vernachlässigen. Der geradezu unverschämt elegante VelaMAS Schreibtisch mit seiner schwebenden Arbeitsfläche aus amerikanischem Walnussholz und seinem stilvoll schlanken Mono-Standfuß versprüht Anmut und Charme, vermittelt gleichzeitig Integrität und Seriosität und bewahrt sich dabei dennoch einen Hauch von unbeschwerter Leichtigkeit. Die preisgekrönte Horizon Lampe fungiert nicht allein als Lichtquelle, sondern unterstreicht dieses starke Statement noch weiter, indem sie die ernste Integrität des dunklen Holzes mit modernem Flair ergänzt. Ein starker Humanscale Monitorarm hält auch große oder sogar zwei Bildschirme sicher an ihrem Platz. Der Freedom Headrest Bürostuhl von Humanscale führt die Aura des Erfolgs stilsicher fort und sorgt mit seiner einzigartigen selbstjustierenden Rückenlehne, die Wirbelsäule und Genick optimal unterstützt, für herausragende Ergonomie bei anspruchsvollen Aufgabenstellungen.

Für jeden das perfekte Bundle

Zusätzlich zu den hier vorgestellten Bundles bietet Ergomood drei weitere Kombinationen an, perfekt zugeschnitten auf eine große Zahl unterschiedlicher Anwendungen, Anforderungen und Geschmacksvorstellungen. Das Dual Level Office-Bundle beinhaltet den Zaor Miza Jr. Flex Tisch, dessen Arbeitsfläche sich mit einem stabilen Auszug bei Bedarf ganz einfach erweitern lässt. Das Quality Office-Bundle kombiniert den VelaMAS Tisch in Eichenausführung mit einem Humanscale Liberty Chair und einem Humanscale Monitorarm. Michele”s Premium Bundle bringt schließlich den VelaMAS Tisch in Walnuß mit einem netzbespannten Humanscale World Chair in Weiß sowie der Horizon Lampe zusammen. Mit dieser Vielfalt verschiedener Bundles findet wirklich jeder seine Traumkombination – und die Preisgestaltung sorgt dafür, dass diese Träume auch wahr werden.

Preise und Verfügbarkeit

Alle Office-Bundles von Ergomood sind ab sofort auf ergomood.com verfügbar. Die Preise inklusive Mehrwertsteuer betragen jeweils:

Minimalist Office Bundle: 899,00 EUR

Rustiq Ergo Bundle: 1.499,00 EUR

Luxury Office Bundle: 3.999,00 EUR

Dual Level Office Bundle: 1.065,00 EUR

Quality Office Bundle: 2.399,00 EUR

Michele”s Premium Bundle: 2.899,00 EUR

Über Ergomood

Ergonomie und Ästhetik am Arbeitsplatz sind kein Luxus, sondern unabdingbar für produktive Arbeit. Dieser Leitsatz beschreibt die Mission von Ergomood. Die Experten für ergonomische Bürolösungen bieten hochwertige Einrichtungsoptionen verschiedener Marken, die im Hinblick auf Ergonomie Maßstäbe setzen und dabei stets schick und modern gestaltet sind. Vom höhenverstellbaren Schreibtisch bis zum cleveren Kabel-Management finden Kunden erstklassige Lösungen für ihren Arbeitsplatz im Büro oder Home Office. Hinter Ergomood steht das Unternehmen Zaor, das seit Jahren sehr erfolgreich Möbel für professionelle Tonstudios gestaltet und baut. Die dabei gewonnenen Erfahrungen im Hinblick auf Arbeitsplatz-Ergonomie kommen jetzt allen zugute, die sich bei Ergomood ihr Büro einrichten.

