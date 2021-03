Ergotherapie Team Weckmann – 25 jaehriges Jubilaeum in Pfullingen und Unterhausen

Dass eine Praxis auch nach 25 Jahren erfolgreich ist und an beiden Standorten in Pfullingen und Unterhausen weiterwächst, ist nicht so selbstverständlich. Das Ergotherapie Team Weckmann feiert diesen Meilenstein und hat noch vieles vor. Es geht mit neuen Ideen und Erkenntnissen schwungvoll weiter. Fortbildungen und Erfahrungswerte sind im Gesundheitssektor extrem wichtig.

Angelika Weckmann, die Praxisinhaberin und -gründerin, ist Ergotherapeutin und Heilpraktikerin. In ihren beiden Praxen beschäftigt sie 10 MitarbeiterInnen. Bereits seit 1990 ist sie staatlich anerkannte Ergotherapeutin. Durch Ihre langjährige Erfahrung ist sie auch an der Fachschule für Ergotherapie in Reutlingen als Dozentin geschätzt.

Erfahrung und ganzheitliche Qualität

Die ganzheitliche Behandlung der Patienten ist wichtig für alle Beteiligten. Ergotherapeuten stehen nicht in Konkurrenz zur klassischen Schulmedizin, nein, sie ergänzen und bereichern sie und verweisen gegenseitig aufeinander. Gute Therapeuten lernen bei jedem einzelnen Patienten weiter, langjährige Erfahrung ist daher gut für die Patienten. Empathie und die “Patienten dort abzuholen, wo sie stehen und mit ihnen gemeinsam Therapieziele zu vereinbaren und zu erreichen,” gehört beim Ergotherapeuten Team Weckmann dazu. Der Behandlungserfolg mit den Patienten in Pfullingen und Unterhausen gibt ihnen Recht.

Das Fachwissen des Ergotherapie Team Weckmann wurde durch zahlreiche Fortbildungen über die Jahre immer weiter vertieft. Vom Fachbereich Pädiatrie (Kinderheilkunde) über Neurologie bis zur Psychiatrie oder der Behandlung spezieller Folgeerkrankungen von Krebs ist alles im Therapiespektrum der Praxen. Bei den jungen Patienten wird beispielsweise eine verzögerte Entwicklung, aber auch Schulängste, Konzentrationsprobleme und motorische Auffälligkeiten behandelt. Bei den Erwachsenen gehören die Krankheitsfelder wie z. B. Parkinson, ALS oder Probleme nach einem Schlaganfall zu den häufigsten Therapiefeldern. Dabei steht die ganzheitliche Betrachtung der momentanen Situation des zu behandelnden Menschen im Fokus. So fallen auch psychische Erkrankungen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste oder Zwänge, in das breit gefächerte Behandlungsspektrum des Therapeutenteams um Angelika Weckmann.

Der sich immer weiter aufbauende Erfahrungsschatz und das gesammelte Wissen des Teams hat vieles auf den Weg gebracht. Dies ging mit der jeweiligen Erweiterung des Ergotherapie Teams parallel. Angelika Weckmann legt Wert darauf gut ausgebildete Ergotherapeuten/ innen ins Team zu holen bzw. Berufsanfänger auszubilden

“Wir sind die Ergotherapeuten, die mit Ihnen Ursachen finden, Sie persönlich behandeln und Sie mit neuen Lösungen begleiten.”, schreiben sie auf der Homepage. “Wir nehmen uns Zeit, um Sie und ihr Umfeld zu erfassen”. Sie prüfen, analysieren, testen und sprechen über Symptome, Gründe und Ursachen. Sich ausreichend Zeit für jemanden zu nehmen und die psychischen und körperliche Gründe wahrzunehmen, ist wichtig für den

Behandlungserfolg.

Das Ergotherapie Team Weckmann bietet Unterstützung für Patienten jeden Alters an. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht aus dem Haus kann, wird vom mobilen Behandlungsteam zuhause, im Pflegeheim oder in der Tagespflege behandelt. Im gesamten Einzugsgebiet der Praxis sind die Mitarbeiter dafür unterwegs.

Standorte, Möglichkeiten und Entwicklung

Die Praxis in Unterhausen hat sich prima entwickelt. 2015 wurde dort eine bestehende Ergotherapie Praxis übernommen, die aktuell um weitere Räume der bisherigen Arztpraxis Ziegler erweitert wird. Durch die räumliche Erweiterung wird dem anhaltenden Wachstum und den Anforderungen an neue Therapien Rechnung getragen.

Eigentlich wäre in der Praxis in Pfullingen ein zweites Jubiläum fällig. Seit nunmehr 10 Jahren existiert sie in der Daimlerstraße und wurde zwischenzeitlich auf 220 m² und 5 Behandlungsräume erweitert. Geräumig und hell, damit sich die Patienten dort auch wohlfühlen und entspannen können.

Neue Heilpraktiker Praxis

Derzeit wird, in Ergänzung zur Ergotherapie, eine neue Praxis im Bereich der Heilpraktik im selben Gebäude in der Daimlerstraße aufgebaut. Durch diese Erweiterung kommen noch einmal 60 m² zum Wohle der Patienten dazu. Angelika Weckmann wird diesen Bereich in einer Praxisgemeinschaft, mit dem Heilpraktiker Jürgen Bauder, aufbauen. Auch dadurch werden die Möglichkeiten mehr und das Ganzheitliche in der Behandlung verstärkt. Bauder ist seit vielen Jahren erfahren im Bereich der Homöopathie, der Cranio-Sacral-Therapie, der Bachblütentherapie, der Pflanzenheilkunde und der Akupressur. Bisher hatte er eine Heilpraktiker Praxis in Eningen.

Angelika Weckmann wird sich mit Jürgen Bauder hervorragend ergänzen. Denn das Spektrum der Heilpraktik von Angelika Weckmann ist, mit Fokus als Heilpraktiker-Coach, anders als das ihres Kollegen. Mit der Begleitung ihrer Patienten durch Körperarbeit, der unterstützenden Spagyrik (naturheilkundliche Medikamente) und Energie-Massagen mit Fokus auf die Heilbehandlung von Frauen hat sie die Menschen noch einmal anders im Blick.

In der Region engagiert

Angelika Weckmanns soziales Engagement, und der des gesamten Teams, ist ein wichtiger Teil ihrer Arbeit. 2019/2020 wurde sie als “Unternehmerin des Jahres in der Region Reutlingen” für ihr soziales und regionales Engagement ausgezeichnet.

Mit Spenden und Aktionen für Kinder und Jugendliche, Gesundheits-Vorträgen, Events, Netzwerkaufbau, Betreuung von Selbsthilfegruppen für Senioren und Kranke, etc. sind sie aktiv. Und nicht zuletzt durch den persönlichen Einsatz Angelika Weckmanns als Dozentin für die Ausbildung zeigt sie, dass es ihr wirklich wichtig ist, zu einer gesunden Entwicklung beizutragen.

Das Team Weckmann unterstützt vielfältige Aktivitäten. So ist Angelika Weckmann z.B. engagiert im Ausschuss des Gesundheitsforums und ist für den AK Gesunde Gemeinde Eningen, aktiv im Netzwerk Demenz, für das sie Angehörigentreffen durchführt. Für das Gesundheitsforum halten sie und ihr Team immer wieder Vorträge, die darauf zielen, das Wissen über mögliche gesundheitliche Verbesserungen zu verbreiten und daher große Beachtung finden. Das Fachwissen wird allseits sehr geschätzt.

Sie unterstützt verschiedenste Organisationen und Projekte – das Jugend- und Kulturzentrum kult’19, den Verein Sonnenstrahlen und auch im Projekt “Fahnen fürs Leben” war sie aktiv. Dort können Menschen mit ihren Hoffnungen und Wünschen, nach dem Vorbild tibetanischer Gebetsfahnen, kleine Fahnen für Menschen gestalten, die von Krebs betroffen sind.

Nun wurde sie auch neues Mitglied des Mentorenkreises im Spendenparlament Reutlingen und hilft dabei förderungswürdige gemeinnützige Projekte in der gesamten Region zu unterstützen.

Herzlichen Glückwunsch für die ersten 25 Jahre. Wir brauchen solche Therapeuten und Menschen!

Weitere Informationen: www.Ergo-Weckmann.de

“Wir sind die Ergotherapeuten, die mit Ihnen Ursachen finden, Sie persönlich behandeln und Sie mit neuen Lösungen begleiten.”

Eines der wichtigsten Dinge im Leben, in jedem Alter, ist es, handlungsfähig zu sein. Jeder Mensch, gleich welchen Alters, will sich selbst erfahren, handlungsfähig sein und Lebensfreude spüren.

Wir helfen Ihnen bei Erkrankung, Entwicklungsverzögerungen oder nach einem Unfall:

– Durch Erstgespräche, Anamnese und Testverfahren ermitteln wir den aktuellen Stand der Erkrankung, Ihre Ressourcen und Potentiale

– Auf Basis unseres Befundes und Knowhows kennen wir die richtigen Behandlungsoptionen

– Wir ermöglichen eine Neuorientierung durch individuelle Beratung

– Gemeinsam legen wir die Ziele und den therapeutischen Weg fest

Wir begleiten Sie, geben Tipps, klären auf und verbessern, erhalten oder stärken mit Ihnen oder Ihren Angehörigen die Gesundheit, Lebensqualität, Selbstbestimmung und Beschäftigungsfähigkeit.

Firmenkontakt

ERGOTHERAPIE Team Weckmann

Angelika Weckmann

Daimlerstr. 11

72793 Pfullingen

07121-99 44 88 1

info@APROS-Consulting.com

https://ergotherapie-teamweckmann.de

Pressekontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen

07121-9809911

info@APROS-Consulting.com

https://aprosconsulting.com

Bildquelle: © DVE