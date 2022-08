Erhellendes zur optimalen Lichtplanung

Aktualisierte Broschüre „Licht und Beleuchtung“ der Initiative ELEKTRO+

Neuauflage zur Light + Building Autumn Edition: Im Vorfeld der Fachmesse für Licht und Gebäudetechnik, die in diesem Jahr erstmals im Oktober stattfindet, hat die Initiative Elektro+ ihre Informationsbroschüre „Licht und Beleuchtung“ aktualisiert. Die 28-seitige Broschüre richtet sich an Bauherrinnen und -herren, aber auch an Architektinnen und Architekten sowie alle Planenden und hilft bei der lichttechnischen Gestaltung eines Hauses oder einer Wohnung. Von lichttechnischem Grundlagenwissen über die Beleuchtungsplanung bis zu den Themen Sicherheit und Energieeffizienz – die Broschüre bietet allen, die sich intensiver mit dem Thema befassen wollen, fundierte Orientierung. Sie deckt damit auch zentrale Themen der diesjährigen Light + Building ab, in deren Fokus intelligente und vernetzte Lösungen sowie zukunftsweisende Technologien stehen.

„Mit unserer neuen Broschüre wollen wir vor allem interessierten Laien aufzeigen, was bei der Beleuchtung zu beachten ist und ihnen praktische Tipps für die individuelle Planung an die Hand geben“, erklärt Michael Conradi von der Initiative Elektro+. „Wichtig ist es, die Beleuchtung im eigenen Zuhause zukunftsfähig zu gestalten: Aktuell gewinnt hier die Gebäudeautomation – Stichwort: Smart Home – immer mehr an Bedeutung, auch und vor allem mit Blick auf eine bestmögliche Energieeffizienz.“ Die Broschüre stellt daher auch Systeme zur intelligenten Lichtsteuerung vor und erläutert, wie Beleuchtungsanlagen nachhaltig energieeffizient eingerichtet werden.

Die Broschüre „Licht und Beleuchtung“ der Initiative Elektro+ steht auf der Homepage der Initiative zum kostenlosen Download bereit: https://www.elektro-plus.com/licht-und-beleuchtung

Die Initiative ELEKTRO+ ist ein Zusammenschluss führender Markenhersteller und Verbände der Elektrobranche. Ziel ist es, herstellerübergreifend über die Vorteile einer zukunftssicheren Elektroinstallation aufzuklären und die Standards der Elektroausstattung in Wohngebäuden zu verbessern. Sie gibt praktische Tipps und Entscheidungshilfen für Ausstattung und Umsetzung der Elektroinstallation. ELEKTRO+ ist eine fachkompetente Informationsplattform, eng vernetzt mit dem Fachhandwerk, der Energiewirtschaft und der Wohnungswirtschaft. Auch Institutionen der Verbraucher- und Bauherrenberatung unterstützt die Initiative mit fachlicher Expertise.

www.elektro-plus.com

Firmenkontakt

Initiative ELEKTRO+

Michael Conradi

Reinhardtstraße 32

10117 Berlin

030/300199 1374

conradi@hea.de

http://www.elektro-plus.com

Pressekontakt

becker döring communication

Anja Becker

Löwenstraße 4-8

63067 Offenbach

069 – 4305214-14

a.becker@beckerdoering.com

http://www.beckerdoering.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.