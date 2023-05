Erleichterung des Transports von schweren Gegenständen

Transportrollen

Der Transport schwerer Lasten kann eine schwierige Aufgabe sein, vor allem, wenn man nicht die richtige Ausrüstung hat. Eines der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände, die Sie für den Transport schwerer Lasten benötigen, ist ein Satz zuverlässiger Transportrollen. In diesem Artikel werden wir uns auf 4 Transportrollen konzentrieren – Lenkrollen mit Bremse, 75 mm groß, belastbar bis 100 kg.

Transportrollen wurden entwickelt, um das Bewegen schwerer Lasten von einem Ort zum anderen zu erleichtern. Sie werden häufig in Lagerhäusern, Fabriken und anderen industriellen Umgebungen verwendet. Diese Rollen werden in der Regel an Wagen, Trolleys und anderen Transportgeräten befestigt. Hier sind einige Merkmale der 4 Transportrollen, die wir in diesem Artikel besprechen:

Lenkrollen

Lenkrollen mit Bremse bieten mehrere Vorteile für Branchen, die Mobilität, Flexibilität und Sicherheit beim Transport schwerer Lasten benötigen. Sie eignen sich perfekt, um Lasten in jede Richtung zu bewegen. Sie bieten eine 360-Grad-Drehung, was das Manövrieren in engen Räumen erleichtert. Die Lenkrollen dieser Transportrollen sind so konstruiert, dass sie sich leichtgängig und mühelos drehen lassen, wodurch der Transport schwerer Lasten erleichtert wird.

Bremsen

Die Bremsfunktion dieser Transportrollen sorgt dafür, dass die Last an Ort und Stelle bleibt, wenn sie nicht bewegt wird. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie die Ladung an einem bestimmten Ort abstellen müssen oder wenn Sie sie beim Be- oder Entladen festhalten müssen. Die Lenkfunktion dieser Rollen ermöglicht eine einfache Bewegung in jede Richtung, während die Bremse dafür sorgt, dass die Last bei Bedarf stehen bleibt. Der Bremsmechanismus ist so konstruiert, dass er sich leicht ein- und ausschalten lässt, so dass er für die Mitarbeiter einfach zu bedienen ist.

Anwendungen von Lenkrollen mit Bremse

Lenkrollen mit Bremse werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, z. B. in der Fertigung, der Lagerhaltung und der Logistik. Sie sind ideal, um große und schwere Geräte, Materialien und Produkte schnell und effizient zu bewegen. Diese Rollen werden auch in der medizinischen Industrie für den Transport von Geräten und Zubehör in Krankenhäusern und Kliniken verwendet. Diese Rollen können ein Gewicht von bis zu 100 kg tragen und sind somit ideal für den Transport von schweren Maschinen oder großen Behältern.

Große Größe

Mit einem Durchmesser von 75 mm sorgen diese Transportrollen für Stabilität und Leichtigkeit in der Bewegung. Die größere Größe sorgt dafür, dass die Last im Gleichgewicht bleibt und während des Transports nicht umkippt. Darüber hinaus trägt die größere Größe dazu bei, den Kraftaufwand für das Bewegen schwerer Lasten zu verringern, so dass diese einfacher und effizienter transportiert werden können.

Produktmerkmale:

– Hochbelastbare Lenkrollen für den einfachen Transport schwerer Lasten.

– Vollgummiräder sorgen für hervorragende Traktion und Haltbarkeit.

– Die anschraubbare Platte sorgt für eine sichere und stabile Befestigung an Ihrer Last.

– Eine Last von bis zu 100 kg tragen.

– Räder mit einem Durchmesser von 75 mm erleichtern das Manövrieren auf engem Raum.

– Lenkrollen mit Bremsen sorgen dafür, dass Ihre Last bei Bedarf stehen bleibt.

– Ideal für den Einsatz in Fabriken, Lagern und anderen industriellen Umgebungen.

– Geeignet für eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich Materialtransport, Gerätewagen und mehr.

4er Transportrollen mit Bremse – Schwerlastrollen 75 mm – Lenkrollen bis zu 100 kg belastbar- Rollen aus Vollgummi —>> JETZT KAUFEN

Diese 4 Transportrollen sind hochbelastbare Lenkrollen, mit denen sich schwere Lasten einfach und bequem bewegen lassen. Mit Vollgummirädern und einer anschraubbaren Platte können diese Rollen eine Last von bis zu 100 kg tragen. Jede Rolle hat einen Raddurchmesser von 75 mm, so dass sie leicht um enge Ecken und schmale Räume manövriert werden kann. Die Lenkrollen sind außerdem mit Bremsen ausgestattet, um sicherzustellen, dass Ihre Last an Ort und Stelle bleibt, wenn Sie sie brauchen.

Wenn Sie schwere Lasten transportieren müssen, dann ist die Investition in einen Satz zuverlässiger Transportrollen ein Muss. Die 4 Transportrollen – Lenkrollen mit Bremse, 75 mm groß, bis zu 100 kg belastbar – sind eine ausgezeichnete Wahl für jede industrielle Umgebung. Mit ihren Lenkeigenschaften, der Bremse, der Tragfähigkeit und den großen Abmessungen bieten sie alles, was Sie brauchen, um schwere Lasten einfach und sicher zu transportieren.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

