Ermutigung zu einem kompromisslos eigenverantwortlichen Leben

Kerim Kakmaci präsentiert sein erstes Buch auf der Frankfurter Buchmesse

Kerim Kakmaci hat auf der Frankfurter Buchmesse sein erstes Buch „Lebe Mutig! Anleitung für ein kompromisslos eigenverantwortliches Leben“ vorgestellt. Das Buch ist im Mentoren Media Verlag erschienen und seit Kurzem im Buchhandel erhältlich. Der Autor war persönlich anlässlich der Vorstellung des Herbstprogramms des Verlags vor Ort.

„Wir zwängen unser Leben meist in Rahmen aus Erwartungen und Möglichkeiten, die andere für uns erschaffen haben. So leben wir weit unter unserem Potenzial, statt unserem Herzen zu folgen und zum machtvollen Schöpfer unseres Lebens zu werden“, sagt Kerim Kakmaci. Und er ist überzeugt: „Die mutigen Macher unter uns sprengen ihre Ketten und übernehmen Eigenverantwortung in allen Lebensbereichen, angefangen bei Berufung und Lebenssinn über Gesundheit, Liebe, Beziehungen und Geld bis hin zur Spiritualität.“ In seinem Buch zeigt Kerim Kakmaci wie es gelingen kann, mutig über sich hinauszuwachsen, um ein erfolgreiches, glückliches und erfülltes Leben zu führen.

Kerim Kakmaci suchte bis zu seinem 30. Lebensjahr den Schlüssel für Erfolg und Glück durch Leistung und die Bestätigung anderer, um am Ende immer wieder festzustellen, dass etwas Entscheidendes fehlt. Als er mit fast 100.000 Euro Schulden vor den Scherben seiner Existenz stand, beschloss er mutig einen neuen Weg zu gehen – den Weg nach innen zu seinem eigenen Herzen. Heute begeistert er als Keynote Speaker und Persönlichkeitstrainer Millionen von Menschen.

Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto „Erfolg braucht Mentoren“ schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft. Das Wort „Media“ im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

