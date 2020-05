Ernährungscoach.com baut Digitalisierung aus

Digitalisierung im Bereich der Ernährungsberatung bietet Klienten zahlreiche Vorteile, und neue Möglichkeiten

Ernährungscoach.com, Anbieter von Ernährungsberatung im deutschsprachigen Raum, legt einen deutlicheren Fokus auf das Ernährungscoaching via Videochat und treibt damit die Digitalisierung seines Angebots weiter voran.

“Speziell die letzten Wochen haben gezeigt, dass der Bedarf an Angeboten und Dienstleistungen, die ohne direkten persönlichen Kontakt realisiert werden können, immer größer wird. Allerdings haben wir uns immer schon mit dieser Nachfrage auseinandergesetzt, da viele Klienten beruflich sehr eingespannt sind und es zu schätzen wissen, wenn ihr Ernährungscoaching mittels Videochat vom Arbeitsplatz aus oder nach Feierabend vom heimischen Sofa aus stattfinden kann”, so Christian Köhler.

Ernährungsberatung online bringt dem Klienten viele Vorteile.

Für ein erfolgreiches Coaching ist es wichtig, dass die Chemie zwischen Coach und Klient stimmt. Außerdem können die Anliegen, die zu einer Ernährungsberatung führen, ganz unterschiedlich sein, so dass oft erfahrene Experten und Spezialisten gefragt sind. Für den Klienten beutet ein stetig wachsendes Angebot an Online-Beratungen auch eine sich permanent vergrößernde Auswahl an Ernährungsberatern, da die Ortsgebundenheit nach und nach aufgehoben wird. Dies kommt auch Menschen in ländlicheren Bereichen zu Gute, wo ein Ernährungsexperte seine Praxis nicht immer direkt um die Ecke hat. So kann sich jemand aus München von einem Coach in Hamburg beraten lassen, wenn dieser menschlich zu ihm passt und über eine entsprechende Expertise im gefragten Fachgebiet verfügt. Zwei entscheidende Faktoren bei der Umsetzung einer erfolgreichen Ernährungsberatung.

Hinzu kommt, dass der entfallende An- und Abfahrtsweg nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit spart, was Menschen die Möglichkeit gibt, ihr Ernährungscoaching viel flexibler in ihren Alltag einzuplanen, da ein Termin nicht mehr zwingend vor oder nach der Arbeit gefunden oder in die Mittagspause gelegt werden muss. Diese Freiheit in der zeitlichen Termingestaltung bietet auch erhebliche Vorteile für das Coaching, da Klienten weniger abgehetzt und gestresst an den Treffen im Videochat teilnehmen.

Ein Problem für die Beziehung zwischen Klienten und Coach durch die räumliche Distanz sieht Köhler nicht. “Ich empfinde diesen Trend sehr positiv, denn gerade die Entfernung bietet auch Möglichkeiten sich seinem individuellen Ernährungsthema in seiner persönlichen Wohlfühlatmosphäre zu widmen. Viele Menschen können sich so viel einfacher und besser öffnen, was dem Coach bei seiner Arbeit wiederum immens hilft”, so Christian Köhler weiter.

Über Ernährungscoach.com

Ernährungscoach.com ist ein Anbieter für Ernährungsberatung mit speziellem Fokus auf Ernährungscoaching. Mit dem Aufbau des Unternehmens setzt Mehrfachgründer Christian Köhler in seinem neuen Startup sein Herzensthema um: die ganzheitliche und gesunde Ernährung.

Motiviert von der Lösung eigener gesundheitlicher Anliegen und vor dem Hintergrund der jahrelangen Beschäftigung mit unterschiedlichen Ernährungskonzepten, bietet Christian Köhler mit Ernährunsgcoach.com seinen Klienten Hilfe und Unterstützung in vielen Bereichen in Bezug auf die Verbesserung der individuellen Gesundheit und des persönlichen Wohlbefindens an. Aufgrund der Historie des Gründers liegen Schwerpunkte des Angebots auf den immer wichtiger werdenden Bereichen entzündungshemmende Ernährung, Stärkung des Immunsystems, sowie der Ernährung in Druck- und Stresssituationen. Das Ernährungscoaching richtet sich an Klienten aus dem deutschsprachigen Raum und findet vornehmlich online über Videochat statt.

