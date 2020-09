Ernährungstrend: Smoothies auf dem Familien-Küchentisch

Gesunde Ernährung ist Dauer-Thema. Doch wie bekommt man jedes Familienmitglied mit ins Boot? Smoothies bieten eine Lösung und erhalten Einzug in die Familienküche.

Praktische und gesunde Lösung für “Gemüsemuffel”

Smoothies liegen in Haushalten mit Kindern im Trend und immer mehr Familien schaffen sich einen Smoothie-Maker an. So berichtet das Mixer-Experten-Portal smoothie-mixer.de von einer zuletzt deutlich gestiegenen Nachfrage nach Geräten für Familien.

Die von der Deutschen Gesellschaft von Ernährung genannte Maßgabe von 5 Portionen Obst und Gemüse pro tag ist für viele schwer umzusetzen – davon können die meisten Eltern ein Lied singen. Kinder mögen oft kein Gemüse oder “Grünzeug”. Und auch so mancher Erwachsener tut sich schwer darin, die Empfehlung einzuhalten. Smoothies bieten sich als praktische Lösung an und sind für Familien mit “Gemüsemuffeln” eine gesunde und leckere Alternative.

Schnell zubereiteter Sattmacher mit wertvollen Nährstoffen

In einem Smoothie sind oft süßes Obst und “ungeliebtes” Gemüse miteinander kombiniert und die Kids kommen damit klar, wenn ihnen auf diese Weise etwas davon “untergemoogelt” wird. Zucker und andere ungewünschte Zutaten fallen weg, die möglicherweise in gekauften Smoothies enthalten sind. Zudem ist ein selbst gemachter Smoothie frisch und enthält dadurch viele wertvolle Nährstoffe. Das Mixen von Smoothies geht einfach und spart Zeit. Viele Kinder finden sogar Spaß daran, ihre Lieblingsrezepte mitzuentwickeln.

Bei einem Smoothie kommen die Zutaten in ihrer natürlichen Zusammensetzung in den Mixer und werden nicht isoliert wie beim Saft. Der hohe Ballaststoffgehalt sorgt dafür, dass ein Smoothie eine richtige Mahlzeit ist und wunderbar satt macht. Die Zutaten werden nicht erhitzt oder anderweitig verfälscht. Deren Zerkleinerung erfolgt durch die schnellen Umdrehungen so, dass der Körper die Inhaltsstoffe sehr gut aufnehmen und verwerten kann. Alles das schätzen gesundheitsbewusste Eltern und setzen verstärkt auf Smoothies.

Wer die Wahl hat…: Der richtige Smoothie Mixer für Familien

An einen Mixer für den Familien-Haushalt mit Kindern stellen sich besondere Herausforderungen. Er muss gute Sicherheitsfeatures aufweisen und sein Behälter muss ausreichend Platz für mehrere Portionen bieten. Zudem sollte das Gerät für einen regelmäßigen und ausdauernden Betrieb ausgelegt sein. Wichtig sind natürlich gute Mixergebnisse mit einem glatten Ergebnis, damit es allen schmeckt.

Das Gerät sollte möglichst intuitiv und “kinderleicht” zu bedienen sein. Zu beachten ist außerdem, dass sich der Mixbehälter und das gesamte Zubehör einfach und schnell reinigen lassen. Insgesamt ist die Wahl des Smoothie-Mixers also gut zu überlegen. Nicht zuletzt sollten die unterschiedlichen Modelle vor dem Kauf anhand des Budgets verglichen werden. Auf www.smoothie-mixer.de findet sich dazu unter anderem eine praktische Mixerberatung, bei der mit einigen Klicks der passende Smoothie-Maker empfohlen wird.

Experten-Website zu Küchenmixern und gesunder Ernährung mit Smoothies.

