Eröffnung des Asmondo Deko-Shops

Pünktlich zum Osterfest öffnet der Onlineshop Asmondo seine Pforten und bietet unter www.asmondo.de ab sofort stilvolle Dekorationen und Geschenkartikel an

Bei Asmondo gibt es für jeden Anlass und für jede Situation etwas Passendes – von Geburtstagskarten, über Verschönerungen für den Garten bis zu Lampen und Leuchten. Und mit der maritimen Deko weht endlich wieder eine frische Brise durch alle Räume.

Mit Cozy Living liegt Asmondo ganz im Trend

Party- und Festtagsdekorationen sowie Hundeaccessoires sind bei Asmondo Dauerbrenner, da sie immer Saison haben. Osterdekoration und -geschenke dürfen natürlich auch auf keinen Fall fehlen. Und jetzt ganz neu und exklusiv sind bei Asmondo jede Menge Cosy-Living-Artikel erhältlich.

Cozy Living ist der Wohnungstrend, der mit einer passenden Einrichtung ein Ambiente schafft, an dem sich alle Sinne erfreuen.

Von Kerzen und Laternen, über dekorative Kerzenleuchter oder Windlichter auf dem Sideboard bis zu Skulpturen und Figuren: Was elegant und gleichzeitig gemütlich wirkt, tut der Seele einfach gut. Besonders beliebt, da frisch und frühlingshaft, ist die maritime Deko.

Besonders beliebt bei Asmondo: Maritime Deko

Von klassisch bis verspielt, gibt es bei Asmondo Deko-Artikel mit Leuchtturm- und Ankermotiven sowie jede Menge ausgesuchte Produkte in den beliebten blau-weißen Streifen.

Doch Asmondo legt nicht nur Wert auf gutes Design, sondern überzeugt auch mit praktischem Denken. Schließlich möchte jeder, sein neues Schmuckstück auch mal in die Hand nehmen. Deswegen hat sich der Onlineshop mit Top-Marken wie: IHR, Gilde und Kaheku für Hersteller entschieden, die mit frischen Ideen Farbe in den Alltag bringen und mit Buchstützen, Büsten und einem stapelbaren Beistelltisch gleichzeitig praktische Lösungen bieten.

Umfangreicher Service, schnell, zu jeder Zeit

Wer sein zu Hause mit Leidenschaft dekoriert, weiß was es bedeutet, von der Bestellung bis zur Lieferung auf glühenden Kohlen zu sitzen – denn die Vorfreude ist groß. Deswegen sorgt Asmondo mit einem persönlichen Service und einer besonders schnellen Lieferung von 2-3 Tagen bei Deko-Freunden für Begeisterung.

Und auch wenn etwas mal nicht so passt wie vorgestellt, kann der Artikel bei Asmondo problemlos umgetauscht oder zurückgeben werden.

Bei Asmondo erhalten Sie Dekorationen und Geschenkartikel zu jedem Anlass und für jede Situation: Geburtstagskarten, Verschönerungen für den Garten, Lampen und Leuchten, Oster-Artikel, Halloween-Geschenke und noch vieles, vieles mehr.

Kontakt

Asmondo®

A. Kröger

Jeersdorfer Weg 22

27356 Rotenburg

–

info@asmondo.de

http://www.asmondo.de

Bildquelle: Ihr Ideal Home Range GmbH