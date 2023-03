ERP-Spezialist xalution lädt Gestalter und Entscheidungstragende zum Gipfeltreffen

x4in summit 2023 zeigt Erfolgsstrategien für positive Veränderung

Nürnberg, 17.03.2023- Die Welt dreht sich schneller: noch nie galt es innerhalb so kurzer Zeit so tiefgreifende Veränderungen und Krisen zu bewältigen. Etablierte Geschäftsmodelle funktionieren plötzlich nicht mehr. Gelernte Gesetzmäßigkeiten sind außer Kraft gesetzt. Neue Technologien haben in etlichen Branchen, wie beispielsweise dem Handel, zu einer Disruption geführt. Wer sie frühzeitig zu nutzen weiß, wird langfristig erfolgreich sein.

Wie das funktioniert, beleuchten namhafte Trendspotter, Strategieprofis und Impulsgebende aus verschiedensten Branchen und Fachgebieten auf dem diesjährigen „x4in summit“ – eine Veranstaltung, zu der die Nürnberger xalution group ( www.xalution.com) am 10. Mai 2023 Gestaltende und Entscheidungstragende zum wiederholten Male nach Nürnberg lädt.

Als führender Anbieter von Beratungs- und IT-Dienstleistungen im ERP- und CRM-Umfeld möchte xalution das Gipfeltreffen als motivierende Impulsveranstaltung verstehen – und als Chance für die Teilnehmenden, von erfahrenen Strateginnen und Strategen Lösungsansätze mit nach Hause zu nehmen, die auch in Zukunft Bestand haben.

xalution Geschäftsführer Tobias Endl begründet das Veranstaltungsthema: „In den letzten Monaten haben wir immer wieder beobachtet, wie Organisationsstrukturen aufgrund veränderter Situationen und Krisen nicht länger zufriedenstellend funktionieren. Flexibilität und neues Denken erscheinen für zukünftigen Erfolg unerlässlich, unabhängig davon, ob Startup oder etabliertes Unternehmen. Ganz offensichtlich braucht es neue Lösungsansätze. Daher sind wir begeistert, dass wir erneut so namhafte Referentinnen und Referenten für unseren x4in summit gewinnen konnten, die unsere Teilnehmenden ganz sicher mit vielen spannenden Impulsen und Konzepten inspirieren werden.“

Prominente Namen im Speaker-Lineup

Politik, Handel, Fashion, Business Software – das Speaker-Lineup gibt nicht nur eine Reihe bekannter Namen und Unternehmen her, sondern ermöglicht durch deren ganz unterschiedliche Spezialisierungen und Branchenzugehörigkeit einen Blick über den Tellerrand, der in dieser Bandbreite nur selten möglich ist. Sie alle eint jedoch eines: Zum „Daily Business“ der x4in summit-Referentinnen und Referenten gehört es, ungewöhnliche Herausforderungen innovativ zu lösen und sich gleichzeitig flexibel an immer wieder neue Marktbedingungen anzupassen. Und das, ohne ihre langfristige Vision aus den Augen zu verlieren.

Zu den namhaften Vortragenden auf dem x4in summit 2023 zählen unter anderem OTTO Tech Ambassador Dr. Frederike Fritzsche, Ulrich Spaan, Vice President des EHI Retail Institute, ETERNA CEO Henning Gerbaulet und der ehemalige Bundesverteidigungsminister und heutige CEO der RSBK AG Rudolf Scharping.

Alle Fokusthemen des x4in summit 2023 im Überblick:

-Technologie Trends im Handel: Wie IT die Branche verändert

-Führen durch die Veränderung: Methoden für sichere Transformationsprozesse

-Agile Planung in dynamischen Zeiten

-ETERNA: Digitale Transformation in der Fashion Branche

-Zukunft aus der Microsoft-Perspektive

-KI und Metaverse – Technologien, die unser Leben bereits heute verändern

-Geopolitik und Geo-Ökonomie – wo bleiben Europa und Deutschland?

Die Anmeldung zur Veranstaltung ist auf der Anmeldeseite summit.xalution.com möglich. Die Anzahl der Teilnehmerplätze sind begrenzt, um einen intensiven und persönlichen Austausch zwischen Teilnehmenden und Akteuren zu ermöglichen.

