Erste Mountainbike-Modelle von Jeep E-Bikes sind da

Nach Modellen der Kategorien Folding, Cruising und Trekking führt die Elektro Mobile Deutschland GmbH nun auch Jeep Mountain E-Bikes ein. Als erste Offroader gibt es die Jeep Hardtail Mountain E-Bikes MHR 5000 und MHR 7000 jetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu kaufen.

Die Jeep Mountain E-Bikes MHR 5000 und MHR 7000 verfügen über einen 36 Volt – 10,4 Amperestunden – 374,4 Wattstunden Akku. Dieser ist im Rahmen integriert und lässt sich zum Aufladen auch herausnehmen. Außerdem ist er über ein Schloss diebstahlgesichert. Je nach ausgewählter Unterstützungsstufe und äußeren Bedingungen sollen die E-Bikes eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern erreichen. Den dreistufigen Akku-Ladestand hat der Fahrer über ein farbiges Lämpchen stets im Blick. Der 250 Watt Heckmotor von Xiongda mit 40 Newtonmeter Drehmoment, eine Federgabel, ein LCD-Display, Scheibenbremsen vorne und hinten sowie 27,5 Zoll Laufräder sollen außerdem Fun und Sicherheit auf längeren Geländefahrten ermöglichen.

Aktuell bietet der Kooperationspartner real das Jeep Mountain E-Bike MHR 5000 in seinen Einzelhandelsketten und in seinem Online-Shop an. Die Jeep Mountain E-Bikes sind im Online-Shop auf www.jp-ebikes.de oder bei Jeep E-Bikes-Partnern erhältlich.

Die Elektro Mobile Deutschland GmbH mit Sitz in Offenburg ist exklusiver Generalvertrieb für Jeep E-Bikes in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

