Erste Produkterweiterung für PRTG vereinfacht IT-/OT-Monitoring in der Industrie

Paessler PRTG OPC UA Server: Entwickelt für die speziellen Anforderungen des Industriesektors

Nürnberg, Deutschland, 19. April 2023 – Die Paessler AG gab heute den Launch der ersten Produkterweiterung ihrer preisgekrönten Monitoring-Lösungen bekannt. Paessler PRTG OPC UA Server richtet sich an Kunden aus dem industriellen Sektor, speziell an Teams aus dem Bereich der Fertigungstechnik (OT), in deren Aufsichts- und Kontrollsystemen (wie SCADA, MES, DCS und andere) verwertbare Informationen aus dem IT- und OT-Monitoring angezeigt werden sollen.

Zusammen mit Paessler PRTG ermöglicht OPC UA Server OT-Administratoren und Anlagenbetreibern die Überwachung ihrer Infrastrukturen über ihre Aufsichts- und Kontrollsysteme. OPC UA Server erweitert den Einsatzbereich von PRTG, da er einen ganzheitlichen Überblick über verschiedene IT- und OT-Elemente in OPC UA-fähige Systeme bringt. Weitere Vorteile sind die zentrale Alarmierung innerhalb bestehender Alarmierungsketten, das Anreichern von Qualitätskontrolldaten mit Daten aus IT-/OT-Komponenten sowie ein interaktives Alarmmanagement zwischen IT- und OT-Verantwortlichen.

„Wir freuen uns sehr, mit OPC UA Server unsere erste Produkterweiterung für PRTG auf den Markt zu bringen“, sagt Helmut Binder, CEO von Paessler. „Bei der Weiterentwicklung unseres Produktportfolios haben wir erkannt, wie wichtig es ist, unsere Lösungen so zu erweitern, dass sie auch die speziellen Anforderungen von Industriekunden erfüllen. Diese Produkterweiterung unterstreicht unser Bestreben, innovative Lösungen anzubieten, die den Anforderungen der OT-Welt gerecht werden.“

Die IT/OT-Konvergenz ebnet den Weg zu effizienteren Prozessen in industriellen Umgebungen. PRTG OPC UA Server ist ein bedeutender Meilenstein für Paessler, da das Unternehmen sein Produktportfolio weiter auf den Industriesektor ausdehnt und OT-Fachleuten einen echten, greifbaren Mehrwert bietet.

PRTG OPC UA Server im Subscription-Modell

Zunächst arbeitet die Produkterweiterung ausschließlich mit Paessler PRTG Network Monitor inklusive aktiver Wartung. In naher Zukunft wird die Anwendung auf Paessler PRTG Hosted Monitor und Paessler PRTG Enterprise Monitor ausgeweitet werden.

„Wir sind überzeugt, dass PRTG OPC UA Server Industrieunternehmen helfen wird, einen ganzheitlichen Überblick über ihre industriellen Netzwerke und Umgebungen zu erhalten. Dazu gehört auch die Reduzierung von Ausfallzeiten und damit die Verbesserung ihrer Anlageninfrastrukturen“, sagt Johannes Liegert, Product Manager IoT & Industry bei Paessler. „Dank des Einsatzes von PRTG mit dieser Produkterweiterung haben Betreiber und Ingenieure mehr Daten zur Verfügung und können auf dieser Basis bessere Entscheidungen treffen.“

Die Anforderungen in der OT-Welt sind sehr vielfältig – daher ist PRTG OPC UA Server in drei Preisstufen mit verschiedenen Funktionen als Abonnement-Modell erhältlich. Die neue Produkterweiterung ist ab sofort verfügbar und kann über den Paessler-Kundenservice angefragt werden. Kunden von PRTG mit einem OPC UA Server-Abonnement erhalten umfassenden Support durch das Paessler-Team, einschließlich Zugang zu Schulungsmaterialien.

Paessler ist davon überzeugt, dass Monitoring eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, den Ressourcenverbrauch der Menschheit zu reduzieren. Die Produkte von Paessler helfen Nutzern, ihre IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu optimieren und dadurch ihren Energieverbrauch und ihre Emissionen zu reduzieren – für einen gesünderen Planeten und unser aller Zukunft. Deshalb bietet Paessler Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen.

Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 170 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über Paessler – und wie Monitoring Ihnen helfen kann – unter www.paessler.de

Firmenkontakt

Paessler AG

Christian Erber

Thurn-und-Taxis-Str. 14

90411 Nürnberg

+49 (0)911 93775-0



https://www.paessler.de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Liebscher

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

02661-912600



https://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.