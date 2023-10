Erster Rooftop Infinity Pool im Kleinwalsertal eröffnet

Aktivurlaub mit 360° Bergpanorama im 4****Basislager Genuss- & Aktivhotel Sonnenburg

Riezlern, 4.10.2023: 360° Bergpanorama, frische Bergluft und Schwimmen unter freiem Himmel. Ab 28. Oktober 2023 eröffnet das Genuss-& Aktivhotel Sonnenburg den ersten Rooftop Infinity Pool im Kleinwalsertal. Inhaberin Heike Wohlgenannt führt das Haus seit über 20 Jahren in 3. Generation und ist für ihre fortschrittlichen Ideen bekannt. Mit dem Pool kommt sie nicht nur den Wünschen der Gäste nach, sondern sie schafft auch eine perfekte Ergänzung zum ganzheitlichen Urlauben in der Sonnenburg – voller Genuss und aktiver Erholung durch Bewegung an der frischen Luft. Der Infinity-Effekt des Pools steht dabei für ihre gesamte Hotelphilosophie.

Ganzheitlicher Aufenthalt

Die Sonnenburg ist nicht nur ein Hotel zum Übernachten. Sie ist ein Ort, an dem Ganzheitlichkeit gelebt wird. Ein Ort zum Ankommen und Entspannen, an dem schonend mit den Ressourcen umgegangen wird.

Gäste finden in den 34 Zimmern und Suiten modernes Design, kombiniert mit traditionellen Elementen. Die für die Sonnenburg bekannte Wohlfühlatmosphäre spiegelt sich nicht nur hier, sondern auch im Rest des Hauses wider, geprägt durch familiäre Gastfreundschaft und Herzlichkeit.

Auch in der Kulinarik schmeckt man die Liebe und Leidenschaft. Lokale Spezialitäten, kombiniert mit Elementen der internationalen Küche prägen das Aktiv-Frühstücksbuffet, die charmante Mittagskarte oder die Verwöhn-Halbpension mit täglich wechselndem 5-Gänge-Menü. Gern auch vegan, vegetarisch oder glutenfrei. Lokale, ausgewählte Produkte garantieren höchste Qualität der Speisen.

Sonnenburg-Wellness: Körper und Seele im Einklang

Während die Kleinwalsertaler Natur einlädt, die Berge und Täler mit dem E-Bike, wandernd, kletternd oder im Winter auf Skiern zu entdecken, lockt nach einem erlebnisreichen Tag im Freien die Sonnenburg mit ihrem Relax.Spa inklusive Massagen, Saunen und Ruhebereich.

Mit einem neuen Rooftop Infinity Pool haben Gäste noch mehr Möglichkeiten für exklusive Wellness mit Bergpanorama – ob beim Bahnen ziehen unter freiem Himmel mit Blick über das Kleinwalsertal oder beim Relaxen mit Bergkulisse. Auch bei der Einkehr auf der Sonnenterrasse, im Garten, im gemütlichen Restaurant und jeder Menge Raum zum Sein haben Körper und Seele die passende Umgebung, um wieder in Einklang zu kommen.

Fakten:

Pooltyp: Rooftop Infinity Pool

Länge: 10 m

Breite: 4 m

Tiefe: 1,35 m

Warmwassertemperatur im Winter: 30 °C

Abdruck honorarfrei. Belegexemplar / Beleglink erbeten.

Pressebilder:

Sollten Sie weiteres Bildmaterial benötigen, geben Sie uns gern Bescheid.

Pressekontakt:

Genuss- & Aktivhotel Sonnenburg

Heike Wohlgenannt / Susann Pallarz

marketing@genuss-aktivhotel.com

Über das Genuss- & Aktivhotel Sonnenburg

Das Genuss- & Aktivhotel Sonnenburg ist ein 4**** Aktivhotel, welches sich im Kleinwalsertal im Ortsteil Schwende auf 1.100 Höhenmetern befindet. Es wurde 1929 als Gasthof eröffnet und wird seit über 20 Jahren von Heike Wohlgenannt in 3. Generation familiengeführt. Modernes Design trifft hier auf traditionelle Elemente, familiäre Atmosphäre, regionale gehobene Genussküche und österreichische Gastfreundschaft. Facilities: 34 Gästezimmer, davon 5 Suiten.1 Restaurant. 1 Sommergarten. 1 Alpinlounge. 1 RelaxSpa mit Saunen und Dampfbad. 1 Dachpool ab Ende Oktober 2023. Mehr Informationen.

Kontakt

Genuss- & Aktivhotel Sonnenburg

Susann Pallarz

Außerschwende 21

6991 Riezlern

00491624745538



http://www.genuss-aktivhotel.com

Bildquelle: Drexel