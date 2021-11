Erstlisting: Cow Level wird an der Berner SME | X kotiert

Das Zuger Startup Cow Level AG aus Rotkreuz wird nun als eines der ersten Unternehmen im Segment SME | X an der neuen Exchange für tokenisierte Aktien der Berner Kantonalbank in Zusammenarbeit mit der digitalen Aktienplattform daura kotiert. Die Aktien werden unter der ISIN CH1138775247 geführt. Cow Level bietet 50’000 stimm- und dividendenberechtigte Stammaktien zu einem Ausgabepreis von CHF 5.50 an. Die Aktien sind mit der im März 2021 verabschiedeten Schweizer Gesetzgebung für digitale Vermögenswerte konform. Der Handelsstart ist per Anfang Dezember 2021 geplant.

Cow Level AG ist ein Fintech-Startup und hat mit der First international Play Money Exchange (FiPME) eine Börse für den boomenden Wachstumsmarkt Gaming & E-Sports entwickelt. Der Gaming-Markt umfasst heute bereits rund 2.8 Milliarden Gamer:innen und einen Umsatz von rund 160 Milliarden US-Dollar (Stand 2020). Auf der FiPME-Plattform können virtuelle Gegenstände wie beispielsweise inGame-Items gehandelt werden. Damit will Cow Level dem für die Zukunft bedeutenden “Play to Earn”-Ansatz Rechnung tragen. FiPME soll im Gaming-Ökosystem ein zentraler Knotenpunkt werden, der Gamer:innen, Spiele-Publisher, Unternehmen mit Werbeambitionen im Gaming-Markt, Finanzmarktakteure und andere Anspruchsgruppen miteinander verbindet. Die virtuelle inGame-Ökonomie gilt als einer der zukünftigen Eckpfeiler der virtuellen Welt, die im Zuge des aufkommenden Metaverse-Megatrends nochmals an Bedeutung gewonnen hat.

Die FiPME-Plattform ist bereits seit einigen Wochen live und verzeichnet kontinuierlich steigende Nutzerzahlen. Im 2022 soll das Angebot an Games auf FiPME laufend gesteigert und die Plattform mit dem Nutzerfeedback laufend weiterentwickelt werden.

Weitere Informationen oder Rückfragen: info@cowlevel.ch

Cow Level AG is a Swiss company located in the canton of Zug. Our long-term vision is to become a leading investor specialized in technology for the gaming and esports market.

Kontakt

Cow Level AG

Benjamin Kratsch

Blegistrasse 1

6343 Rotkreuz

0041 78 218 99 96

info@cowlevel.ch

https://cowlevel.ch