Erwecke die Göttin in dir beim GoddessPowerHealing Celebration Event!

“Raus aus dem Drama – Rein ins gute Leben” umschreibt das spannende Programm der erfahrenen Bewusstseinsmentorin Maria Aurora Linde am Frauenseminar vom 25. September 2021 im Lemuria Park Resort in Obernheim.

Übernommene Verhaltensmuster, Erwartungshaltungen und toxische Beziehungen drängen Frauen in eine Opfer/Täterrolle und blockieren ihre natürliche Entfaltung. “Es ist an der Zeit, dass wir alle die Göttlichkeit in uns erkennen und unseren authentischen Lebensausdruck in Freiheit leben”, erklärt die Mentorin für bewusste Frauen und Expertin für Weiblichkeit, Maria Aurora Linde. “Women Empowerment ist nicht irgendeine moderne Bezeichnung, sondern das Recht, unsere Selbstverantwortung und Selbstermächtigung wieder zu erlangen”, erklärt sie mit einem Lächeln im Gesicht.

“Erblühe in deine weibliche Kraft”

Um sich aus dem alten Dramadreieck-Spiel, insbesondere aus der tiefsitzenden Opferrolle, zu erlösen, bietet die sympathische Mentorin einen achtsamen, bewussten Umgang mit sich selbst, einen liebevollen und sicheren Vertrauensraum unter Frauen. Mit dem GoddessPowerHealing Celebration Event am 25. September 2021 im Lemuria Park Resort, lehrt sie mit Begeisterung die Teilnehmerinnen, was wahre Sisterhood unter Frauen und Selbstliebe in der Neuen Zeit bedeuten. Frei nach ihrem Motto: “Raus aus dem Drama – Rein ins gute Leben!” werden die Frauen an diesem besonderen Tag gemeinsam lachen, tanzen, singen und weinen und noch viel mehr. Ja, gemeinsam wird dieses einzigartige Frauenseminar ein wertvolles und tiefes emotionales Erlebnis für jede Frau werden. “Es ist unser Geburtsrecht, gesund, glücklich, erfüllt und frei zu leben!” Maria Aurora Linde unterstützt Frauen, in ihre weibliche Kraft und wahre Grösse zu kommen. Die Frau kommt als Königin zu diesem Special Event und geht tief dankbar, im Herzen erfüllt und glücklich als Göttin nach Hause. Maria Aurora Linde freut sich über jede offene und bereite Frau, die jetzt den inneren Ruf nach Veränderung spürt.

Über Maria Aurora Linde:

Maria Aurora Linde beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem weiblichen Prinzip auf dieser Erde. Sie ist mit Hingabe Mentorin für Frauen und Expertin für Weiblichkeit. Sie unterstützt Frauen dabei, ihre seelischen Traumata, ihre inneren Verletzungen, alten Blockaden und familiären Verstrickungen zu transformieren und zu heilen, damit sie ihre Lebenskraft und Weiblichkeit glücklich, erfüllt und frei leben. Weitere Infos unter: https://www.marialinde.com

Faktenbox:

– Datum: 25. September 2021

– Ort: Lemuria Park Resort, D-Obernheim

– Zeit: 10.00 – 20.00 Uhr

– Preis: 480.- CHF

– Verpflegung: inklusive

– Kleidung: schön, weiblich, bequem

– Mitbringen: Yogamatte

– Ticketverkauf: https://www.eventfrog.de / goddesspowerhealing

– Info unter: https://www.marialinde.com

Interviews im Schweizer Gesundheitsfernseher QS24tv und auf Youtube Maria Aurora Linde

