„Es geht immer um ein Thema: Alles!“

Persönlichkeitsentwicklung ist die Essenz des Unternehmertums

Begeistern und führen ist die Leidenschaft von Keynote Speaker Keynote SpeakerStefan Kerzel als Unternehmensentwickler und besonders als leidenschaftlicher Redner aus der Wirtschaft. Auf der Bühne hilft der studierte Journalist und begeisternde Redner Menschen dabei, Dinge zu erkennen, die längst vorhanden sind und damit entscheidende Schritte für ihre Persönlichkeitsentwicklung ermöglichen. Die Liebe zur Bühne und den Menschen ist dabei der größte Antrieb des Redners und Experten für Persönlichkeitsentwicklung, Stefan Kerzel. In seinen mitreißenden Vorträgen gibt der Journalist und Keynote Speaker spannende Tipps aus der Welt der Wirtschaft und hilft Unternehmern, Experten in Sachen Führung zu werden. Es geht darum, mehr aus der Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen Menschen zu gestalten, Grenzen zu überschreiten, mutig zu sein und Neues zu wagen.

Doch Stefan Kerzel ist als Redner nicht nur Experte für Führung. In seiner Tätigkeit als Unternehmensentwickler geht es ihm um alle Menschen, die ein Unternehmen tragen und voranbringen – vom Azubi bis zum Ausbilder, vom jungen Berufseinsteiger bis zum Senior-Chef, von der Reinigungs- bis zur Fachkraft. Der Experte für Wirtschaft und Führung sieht in der Gesamtheit den Schlüssel für den Erfolg. Auf Augenhöhe begegnet er einer Belegschaft, baut Vertrauen auf, vermittelt zwischen den Ebenen. Gerade gegenüber der Generation Z erlebt er dabei immer wieder Vorbehalte. Doch sie sind die Zukunft, die jeder Unternehmer braucht, sie bringen ganz eigene Potentiale mit. Wirtschaft schlägt Funken aus der Verschiedenheit in einem Team. Als Keynote Speaker zeigt Kerzel auf, wie sich individuelle Strategien für Recruiting und Employer-Branding entwickeln lassen, um junge Menschen anzusprechend und einzubinden.

Bevor Stefan Kerzel seine Karriere als Redner begann, engagierte er sich schon früh in der Jugendarbeit und als Rettungsschwimmer der DLRG. Nach seinem Abitur ging Kerzel zur Bundeswehr und studierte nach einem Auslandsaufenthalt in den USA Wirtschaft und Journalismus in Dortmund. Die Liebe zur Bühne machte der Experte für Persönlichkeitsentwicklung daraufhin zum Beruf und leitete acht Jahre lang die Redaktion Instrumententechnik bei der Zeitschrift Metal Hammer und bereiste dadurch die ganze Welt.

In seinen, mit vielen Praxisbeispielen gespickten, Vorträgen schildert der Keynote Speaker Stefan Kerzel humorvolle, spannende, aber auch erschreckende Erlebnisse mit Prominenten wie Nina Hagen, Ozzy Osborne, Lenny Krawitz, Alice Cooper, Lemmy Kilmister, Van Halen oder AC/DC. In verblüffender Art und Weise stellt der dabei einen augenzwinkernden Bezug zur Wirtschaft her und zeigt als Redner, was jeder aus der Welt der Stars und des Heavy Metal lernen kann.

Später führte er viele Jahre als Chefredakteur das Rhein-Ruhr-Magazin. Dadurch erhielt Stefan Kerzel tiefe Einblicke in die Zusammenhänge von regionaler und globalisierter Wirtschaft. Seine große Leidenschaft waren Berichte über inhabergeführte Unternehmen. Besonders bei Interviews in Mittelstand erkannte er die Sorgen und Nöte von Unternehmern, was Führung und Organisation betrifft.

Aus dieser Erfahrung als Journalist in der Wirtschaft entwickelte Stefan Kerzels sein Berufsbild als Keynote Speaker und Experte mit den Schwerpunkten Führen, Kommunizieren, Organisieren, Motivieren und Schlichten.

Als selbstständiger Unternehmer mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Führen und dem Umgang mit Menschen begleitet Stefan Kerzel seine Zuhörer bei ihren Sorgen und hilft ihnen, Dinge zu erkennen, die längst vorhanden sind. Zudem moderiert der Experte für Persönlichkeitsentwicklung Stefan Kerzel Firmenveranstaltungen und Messen und ist Redner an Akademien und Hochschulen. Sein Tenor dabei ist: „Ich komme aus der Praxis, gehe in die Theorie und kehre zurück in die Praxis“. In seinen Vorträgen spricht der Journalist und Redner darüber, was richtige Führung ist, wie sie funktioniert und wie sich Unternehmer zukunftssicher aufstellen können.

Da ihm, als gelernter Journalist, schreiben leichtfällt, hat der Keynote Speaker Stefan Kerzel auch als Autor und Buchautor (FAZ-Buchverlag, Springer Gabler) viele Fachartikel und Bücher veröffentlicht. Mit seiner Bühnenerfahrung hilft er Menschen, ihre rhetorische Performance zu verbessern.

Als begeisternder Keynote Speaker beweist Stefan Kerzel, wie wichtig Persönlichkeitsentwicklung für Unternehmer ist. Für den leidenschaftlichen Redner ist das die Essenz, die jeder Unternehmer braucht und einer der wichtigsten Bausteine unserer Wirtschaft. Viele Unternehmer sind so ins Tagesgeschäft eingebunden, dass sie keine Zeit haben, sich darum zu kümmern, wohin die Reise ihres Unternehmens gehen soll. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist der Einsatz um die High Potentials in der Belegschaft ein wesentlicher Aspekt der Führung. Nur dadurch erhält die Wirtschaft jene Perspektiven, die eine nachhaltige Zukunft ermöglichen. Nur so lassen sich die besten jungen Talente der Generation Z für das eigene Unternehmen gewinnen und auf Dauer halten.

Als Redner macht Stefan Kerzel Mut, sich als Unternehmer den Herausforderungen der Führung zu stellen und die großen Zusammenhänge zu erkennen gemäß seines Mottos: „Es geht immer um ein Thema: Alles!“

Vertrauen ist der Beginn jeder Führung

Stefan Kerzel ist Redner und Keynote-Speaker. Der gelernte Wirtschaftsjournalist ist Experte für Persönlichkeitsentwicklung und Führung für Unternehmer.

Kontakt

kerzel Unternehmensentwicklung

Stefan Kerzel

In der Borbeck 34a

45239 Essen

+49 (201) 796990



http://www.stefankerzel.com

Bildquelle: Foto: Adobephoto