Es gibt Branchen, die trotz Corona-Krise noch gute Jobchancen bieten

Von der Corona-Pandemie haben vor allem Branchen profitiert, die ein Leben und hochwertige Dienstleistungen ohne Kontakte ermöglichen. Viele Rekordumsätze wurden mit Dienstleistungen erzielt. Auch Inflation und Kriege stören manche Branchen nicht im Geringsten. Krisengewinner ist sicher kein schönes Wort. Aber es gibt sie, die Krisengewinner.

Welche Branchen sind dies?

Lebensmitteleinzelhandel und Drogerien werden kaum von Krisen gebeutelt, insbesondere dann nicht, wenn sie ihre Produkte online vermarkten. Das hat die Umsätze dieser Branchen massiv in die Höhe schnellen lassen. Die Umsätze sind aktuell sogar höher, als die des Weihnachtsgeschäfts. Während zahlreiche Laden Geschäfte wegen schwacher Umsätze schliessen mussten, geht der Verkauf im Internet immer stärker weiter.

Umsätze steigen auch in Krisenzeiten

Zwar ist auch hier die Verunsicherung der Verbraucher zu spüren, dennoch steigen die Umsätze trotz mancher von der Politik hausgemachten Krisen weiter. Natürlich sind auch Logistikunternehmen und Paketdienste die Gewinner. Der gestiegene Onlinehandel hat positive Auswirkungen auf Logistikunternehmen und insbesondere auf Paketdienste. Nach unseren Marktbeobachtungen reihen sich gleichsam auch online Dienste und Softwareunternehmen in die Gewinnerreihe mit ein.

Dienstleistungen ganz weit vorne in der Gewinnerreihe

Auffällig dabei ist, dass etablierte Dienstleister im Bereich Partnervermittlung auch zu den Gewinnern in Krisenzeit gehören. Der US amerikanische Konzern Taylor Group verzeichnet mit seiner Marke TTPCG® eine stetig steigende Nachfrage nach seiner kostengünstigen Dienstleistung. Die Gründe dafür finden sich in den Tatsachen, dass es immer schwerer wird, den wirklich passenden Lebenspartner durch Zufall zu treffen. Den wirklich passenden Lebenspartner schnell zu treffen, verspricht TTPCG® und gibt darauf sogar eine Garantie. Wer die Sicherheit im Beruf als Lizenzpartner sucht, sollte sich die ihm gebotenen Möglichkeiten von TTPCG® einmal in aller Ruhe betrachten. Für den deutschsprachigen Raum ist Herr Master Center Manager Rolf Lüdicke zuständig. Denn die Nachfrage nach den Dienstleistungen von TTPCG® steigt ständig.

Franchise-Vergleich.com ist das Portal, welches seriöse und interessante Geschäftsmodelle vorstellt. Das Wort Franchise ist französischen Ursprungs, bedeutete früher die Befreiung von Abgaben oder Gebühren und bezeichnet heute ein bestimmtes Nutzungsrecht. Der Franchisenehmer erlangt vom Franchisegeber vertraglich das Recht, seinen Namen, seine Produkte/Dienstleistungen und seine geschützten Marken zu nutzen. Franchisegeber, die besondere Geschäftsideen, Leistungen gepaart mit hervorragenden Konditionen anbieten, werden von Franchise-Vergleich mit dem Prädikat „Franchise Company of the Year“ ausgezeichnet.

Kontakt

franchise-vergleich com

Mag. Ingrid Bachleitner

Courtyard, The Old Monastery,Windhill 5

CM23 2ND Bishop\’s Stortford CM23 2ND, Herts

+1 132 39271884

Franchisevergleich@gmail.com

http://www.franchise-vergleich.com