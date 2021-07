Es gibt ein Leben vor dem Tod von Ernst Crameri

Warten und auf Wunder hoffen oder einfach leben

Ernst Crameri hat es sich zur Maxime gemacht, das Bewusstsein zu sensibilisieren, dass es eindeutig ein Leben vor dem Tod gibt. Menschen träumen ihr Leben, anstatt ihre Träume wahrhaftig zu leben. Sie warten und hoffen auf Wunder, die da geschehen sollen. Auch Ernst Crameri gehörte dazu, bis der Schmerz größer und größer wurde. Das Leben zerrann ihm zwischen den Händen.

Der Mensch hat zwei Handlungsmuster, Spaß und Schmerzvermeidung. Zur Vermeidung eines Schmerzes, oft im kurzfristigen Bereich, wird alles unternommen. Wird der Schmerz eines Tages übermächtig, tritt erst die Handlung ein. So bei Ernst Crameri, der vor 20 Jahren sein erstes Buch “Fange endlich an zu leben” geschrieben hat.

In erster Linie hat er all seine Bücher für sich geschrieben, als Therapieform zur Bewältigung der Misstände. Fange endlich an zu leben, du hast kein ewiges Leben fand breite Resonanz. Immer mehr Anfragen zu den verschiedensten Kapiteln erreichten ihn und so lag es nahe, ein passendes Seminar ins Leben zu rufen.

Einmal im Jahr wird das Seminar “Fange endlich an zu leben” durchgeführt. Zwei Tage lang intensives Training, da geht es intensiv ans Eingemachte. Kein Stein wird mehr auf dem anderen gelassen. Es gilt sämtliche Parameter des eigenen Lebens auf die Prüfstation zu bringen und hinzuschauen.

Die rosarote Brille zu entfernen, die verschiedensten Thematiken zu analysieren und in die Veränderung zu bringen. Die hohe Kunst ein wundervolles Leben sein Eigen zu nennen, muss nicht länger ein Traum bleiben.

Als Geschenk gibt es die passende Checkliste, welche hier gleich heruntergeladen werden kann.

Dazu gibt es dieses Jahr ein Seminar in der Heimat von Ernst Crameri in St. Moritz. Hier geht es zur Anmeldung.

Am Ende seiner Tage auf dem Sterbebett sagen zu können, ich habe mein Leben gelebt, ist das Wundervollste, was ein Mensch erreichen kann. Es ist die absolute Krönung des Daseins hier auf Erden. Ernst Crameri führt Seminare durch, hier gibt es weitere Geschenke und Kundenberichte.

