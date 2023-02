Es ist an der Zeit, Ihre Hose aufzurüsten – hier ist eine vollständige Anleitung

Das Einkaufen von herrenhosen kann eine langwierige, fast schon schmerzhafte Erfahrung sein. Selbst für Moderedakteure kann sich die Suche nach der richtigen, bequemen und schmeichelhaften Hose wie eine endlose Suche mit vielen, vielen Besuchen in Umkleidekabinen anfühlen – und wer hat schon Zeit dafür? Und wenn Sie eine Hose gefunden haben, die Ihnen zu passen scheint, ist es wahrscheinlich, dass sie nicht die bequemste Variante in Ihrem Kleiderschrank ist. Sicher, Jogginghosen sind technisch gesehen auch außerhalb des Fitnessstudios akzeptabel, aber ein erwachsener Mann kommt nicht um die wichtigen Anlässe herum – Geschäftstreffen, Hochzeiten und Weihnachtsfeiern -, bei denen es an der Zeit ist, mit einem scharfen Look unter der Gürtellinie aufzuräumen.

Wir wissen, wie schwer das ist, und wir haben eine Lösung parat. Das Men’s Health-Stilteam hat eine Reihe von Herrenbekleidungsmarken mit eleganten Modellen gefunden, die einen Hauch von Stretch haben. Endlich können Sie Chinos und Anzughosen kaufen, die eine attraktive, schmale Passform haben und gleichzeitig flexibel und bequem sind. Und das Beste ist, dass diese Hosen kein Vermögen kosten.

Um diese erstklassigen Hosen auf die Probe zu stellen, haben wir vier Leser von Men’s Health um ihre Hilfe gebeten. Egal, wohin der Tag sie führt, unsere Jungs brauchen stylische Hosen, die von morgens bis abends gut aussehen und mit denen sie sich problemlos bewegen können.

Diese Chinos, Cargos, Anzughosen und Jeans eignen sich für die Arbeit, das Wochenende und alles, was dazwischen liegt – auch ohne Anprobe.

DIESE sind nicht die Chinos Ihres Großvaters. Sie sind schmal, dehnbar und sehen an Männern jeden Alters toll aus. Machen Sie sich Sorgen um Ihre muskulösen Oberschenkel und Waden? Der Vier-Wege-Stretch sorgt dafür, dass Ihre Hose scharf und nicht albern aussieht. Sie haben im Winter ein wenig zugenommen? Der flexible Bund verzeiht viel. Vom Sonntagsausflug bis zur mondänen Soiree – eine gute Chinohose ist so vielseitig, dass sie fast jede Hose in Ihrem Kleiderschrank ersetzen kann.

CARGOS SIND wieder COOL, Leute. Indem man einer schmal geschnittenen Wollhose praktische Taschen hinzufügt, erhält sie eine robuste Eleganz, die nur schwer zu erreichen ist. Sportliche Details wie elastische Bündchen sorgen für zusätzlichen Coolness-Faktor, während Sie sich dank ein wenig Lycra bequem bewegen können.

BEHOLD, DIE PERFEKTE Jeans für den Weg ins Büro. Die dunkle indigoblaue Waschung sorgt für einen eleganten Look, während der geringe Stretchanteil dafür sorgt, dass die Jeans vom Büro bis zur Happy Hour getragen werden kann. Stretch-Denim ist nichts Neues, aber die Wahl der richtigen Option ist immer noch eine knifflige Angelegenheit; zu viel Stretch kann dazu führen, dass Ihre Jeans ihre Form verliert und um fünf Uhr nachlässig aussieht. Levi’s ist nach wie vor eine verlässliche Quelle für die besten Jeans, die Ihre Beine genau an der richtigen Stelle umschließen, ohne sie zu erdrücken.

JA, ANZUGSHOSE kann bequem sein. Vergessen Sie die steifen, kastenförmigen Hosen, die Sie bisher kannten, und lernen Sie die neuen schlanken Anzughosen mit Stretch kennen, die jetzt auf den Markt kommen. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie sich beim Sitzen unwohl fühlen oder, schlimmer noch, dass Ihre Hose reißt, wenn Sie sich bücken. Wir schlagen nicht vor, dass Sie in dieser Hose ins Fitnessstudio gehen, aber Sie sollten Ihren Alltagsstil aufwerten und Ihrer Lieblingsjeans eine Verschnaufpause gönnen, indem Sie diese bösen Jungs während Ihres aktiven Tages tragen. Egal, ob du einen maßgeschneiderten Blazer oder ein einfaches T-Shirt trägst, diese Hose hat das Zeug dazu, deinen Look von langweilig auf Bond-Status zu bringen.

Textilgeschäft

Kontakt

Vertbaudet GmbH

erbes nicole

Kurgartenstraße 37 37

90762 Fürth

0911 47 88 50 11

sumtask@sumtask.com

http://vertbaudet.de