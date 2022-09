Es ist die beste Zeit, Luxusimmobilien in Dubai zu kaufen

Zwingende Gründe

Stellen Sie sich vor, Sie leben in einem schicken Haus mit stilvoller Innenausstattung, einer atemberaubenden Fassade, hochmodernen Annehmlichkeiten und Einrichtungen, großen und geräumigen Wohnungen und einem schönen Rasen oder einer Terrasse – das ist genau das, was Sie erleben, wenn Sie eine Luxusimmobilie in Dubai kaufen.

Seit vielen Jahren strömen die Menschen auf der Suche nach einem besseren Lebensstil und reichlich beruflichen Möglichkeiten nach Dubai. Und aufgrund der kürzlich angekündigten Lockerung der Visabestimmungen nimmt die Zahl der Expatriates in Dubai rasant zu. Dies hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Immobilien in Dubai geführt, insbesondere nach Luxusimmobilien.

Sowohl Investoren als auch Endverbraucher haben großes Interesse an Luxusimmobilien in Dubai gezeigt, und die Zahlen spiegeln dies deutlich wider. Wenn Sie also planen, in den Immobilienmarkt einzusteigen, wird sich die Entscheidung für den Kauf von Luxusimmobilien in Dubai als ideal für Sie erweisen.

Warum ist es die beste Zeit, um Luxusimmobilien in Dubai zu kaufen?

1. Das ‚Luxus‘-Element

Wenn Sie sich schon immer nach einem extravaganten Lebensstil voller Komfort und Annehmlichkeiten gesehnt haben, gibt es keine bessere Wahl als den Kauf einer Luxusimmobilie in Dubai.

Diese Immobilien sind mit modernem Luxus und Annehmlichkeiten ausgestattet, die den Lebensstil in hohem Maße aufwerten. Wir sprechen hier von temperaturgesteuerten Swimmingpools, automatischen Schlössern, Zugang zu einem Privatstrand, vollständiger Möblierung, atemberaubendem Wasserblick und vielem mehr.

Während diese Annehmlichkeiten in den meisten Luxusimmobilien zu finden sind, bieten einige auch extravagantere Einrichtungen, die den Lebensstil weiter verbessern.

2. Der Boom auf dem Immobilienmarkt

Allen Widrigkeiten zum Trotz (die bemerkenswerteste ist die weltweite Inflation) floriert der Immobilienmarkt in Dubai derzeit. Er wächst in rasantem Tempo, denn der Juli 2022 (mit 7092 Transaktionen und einem Wachstum von fast 64 Prozent) war ein rekordverdächtiger Monat. In der Tat übertraf die Leistung des Immobilienmarktes in der ersten Jahreshälfte alle Erwartungen, denn es wurden 43.000 Immobilientransaktionen mit einem Gesamtwert von 115 Mrd. AED verzeichnet. Dies bedeutete ein Wachstum von 87 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021.

Diese Zahlen zeigen deutlich, dass der Markt reif für Investitionen ist und die Aussichten für den Immobilienmarkt in Dubai für das zweite Halbjahr 2022 und das erste Halbjahr 2023 positiv sind. Und da Luxusimmobilien den Markt antreiben, sind sie die ideale Wahl, wenn Sie nach einer Investitionsmöglichkeit suchen. Sie werden Ihnen eine hohe Rendite bringen, egal ob Sie sie vermieten oder verkaufen wollen.

3. Gefragte Luxusimmobilien

Den neuesten Immobilientrends zufolge wird sich der Marktanteil des Luxusimmobiliensegments in diesem Jahr verdoppeln. Vor allem Unternehmer, vermögende Privatpersonen und Millionäre treiben das Wachstum in diesem Segment voran.

Die Nachfrage nach Luxusimmobilien begann sich im vierten Quartal 2020 zu beschleunigen, da die Preise (aufgrund von COVID-19) auf der unteren Seite lagen. Investoren und Endnutzer nutzten diese Gelegenheit, und es wurde ein hohes Transaktionsvolumen für Luxusimmobilien verzeichnet.

Im Jahr 2021 setzte sich der Trend zum Kauf von Luxusimmobilien in Dubai fort, denn das Jahr erwies sich als das beste der letzten zehn Jahre, was die Zahl der abgeschlossenen Transaktionen im Wert von 10 Mio. AED oder mehr betrifft. Immobilien in Palm Jumeirah trugen zu fast 35 Prozent dieser Transaktionen bei. Immerhin handelt es sich um ein Gebiet, in dem einige der luxuriösesten Immobilien des gesamten Emirats liegen.

Der Markt für Luxusimmobilien in Dubai setzt seinen goldenen Lauf auch im Jahr 2022 fort. Im ersten Quartal 2022 gab es 483 Immobilientransaktionen für Wohnimmobilien im Wert von mehr als 10 Millionen AED. Auch das zweite Quartal folgte diesem Beispiel und entwickelte sich im Luxussegment glänzend. Die Nachfrage steigt auch zu Beginn des dritten Quartals weiter an. Wenn Sie also vorhaben, eine Luxusimmobilie in Dubai zu kaufen, ist dies sicherlich der richtige Zeitpunkt.

4. Vielfältige Optionen

Wenn Menschen an Luxusimmobilien denken, stellen sie sich meist ausgedehnte Villen vor, in denen jeder Komfort und jede Einrichtung zum Greifen nah ist. An dieser Vorstellung ist zwar nichts auszusetzen, aber auch eine Wohnung oder ein Penthouse kann als Luxusimmobilie bezeichnet werden.

In Dubai gibt es viele Wohnanlagen mit Ultra-Luxus-Wohnungen und Penthäusern, deren Wert weit über 10 Millionen AED liegt. Dabei handelt es sich in der Regel um voll möblierte, größere Wohnräume mit Annehmlichkeiten und Luxus der Spitzenklasse.

Wenn Sie eine Luxusimmobilie in Dubai kaufen möchten, müssen Sie sich nicht nur auf Villen und Herrenhäuser beschränken. Sie können auch aus Penthäusern, Stadthäusern und Wohnungen in Dubai wählen, die in die Kategorie Luxus fallen. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es mit Sicherheit der richtige Zeitpunkt ist, um Luxusimmobilien in Dubai zu kaufen, denn das Jahr wird voraussichtlich mit einer starken Note enden. Die Tatsache, dass der Markt trotz der Inflation im Aufwind ist und Investoren aus der ganzen Welt anzieht, ist ein weiteres positives Zeichen. Stöbern Sie also in den neuesten Angeboten von Immobilien-Welt und kaufen Sie eine Luxusimmobilie in Dubai, die alle Kriterien für Sie erfüllt.

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

