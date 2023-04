Es ist einfach, beruflich erfolgreich zu werden – wenn gewusst wie

Libramont-Chevigny, 26.04.2023 – Auch ohne viel Eigenkapital gibt es einen Weg, mit der Agentur eines Global Players erfolgreich zu werden. Wenn Sie sich so was nicht vorstellen können, sollten Sie weiterlesen. Ich habe diesen Weg schon im Jahr 2009 gestartet, gehe den Weg noch heute mit Spass und Freude an meiner Arbeit und verdiene dabei viel mehr, als in meinem erlernten Beruf als Bauzeichnerin.

2009 startete ich nebenberuflich – schnell wurde es mein Hauptberuf

Im Jahr 2009 wurde ich Franchise-Nehmerin des international tätigen TTPCG DATING SERVICES®. Unzählige Beratungen von interessierten Singles führte ich seit 2009 in Deutschland, Holland und in Belgien überaus erfolgreich durch. Einige Jahre auch in den Vereinigten Staaten, wo ich wegen meines Ex-Mannes einige Zeit lebte. Mit meinen Beratungen brachte ich mit der TTPCG® Methode vielen Singles auf Partnersuche den zum Verlieben passenden Menschen, der auch auf der Suche nach dem Glück der Partnerschaft gewesen ist.

Für Existenzgründer und Jobsucher ist dieses Modell interessant

Wenn es einem Menschen, der sein eigener Chef werden möchte, an einem entscheidenden Faktor mangelt, dem Eigenkapital, bietet der Taylor Konzern die perfekten Startchancen. Die Philosophie bei TTPCG® lautet, wir verdienen nicht an unseren Lizenz-Franchisenehmern, sondern mit ihnen. Die geringe Lizenz- Franchisegebühr kann jeder Mensch, der in finanziell geordneten Verhältnissen lebt, leicht bezahlen. Dies ist auch der Sinn einer geringen Startgebühr, denn gescheiterte Existenzen sind in jedem erfolgreich Unternehmen fehl am Platz.

Bequem erfolgt die Einarbeitung zu Hause am PC

Schon die Einarbeitung als Berater*in macht gute Laune. Sie erfolgt mittels eines Online-Kompetenzzentrum und eines Support Team, welches rund um die Uhr für Dienste Nutzer da ist. Die Antworten auf gestellte Fragen kommen minutenschnell. Besser geht es nicht. Das tollste ist, man muss nicht ein gerissener Verkäufer*in sein, um Kundenabschlüsse zu gewinnen, weil echte Interessenten zu einem kommen. Die Interessenten berate ich persönlich bei ihnen zu Hause, alternativ in einem schönen Lokal oder ganz bequem von meinem schönen zu Hause aus, mittels Videokonferenz. Das war es schon. Die Leistungen und Betreuung aller Kunden obliegen dem Team. Der Kunde zahlt die gekaufte Dienstleistung und meine Provision ist auf meinem Konto. So macht arbeiten Spaß. Wer mehr über mich erfahren möchte, kann es auf der Seite ein Jahrzehnt Singleberaterin im Tim Taylor Team oder einfach googeln nach ellen bathel ttpcg. Da immer mehr Singles sich die Dienste von TTPCG® wünschen, kann dies zu Ihrer beruflichen Chance werden. Nur Mut, sich zu informieren kostet nichts.

Sie haben einen Pressebericht der TTPCG® Franchise-Nehmerin Ellen Bathel gelesen. Vielen Dank dafür. Der Pressebericht ist entstanden im Auftrag des press office der Taylor Group Inc.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

