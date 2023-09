esko-systems: An der Spitze der IT-Sicherheit in Deutschland 2023!

Deutschlands bester IT-Dienstleister 2023

Das renommierte Marktforschungsinstitut iSCM hat in Kooperation mit ChannelPartner und Computerwoche erneut IT-Entscheider aus diversen Anwenderunternehmen befragt, um die Top IT-Dienstleister des Landes zu identifizieren. Insgesamt wurden 6.271 IT-Projekte, die in den vergangenen 24 Monaten in Kooperation mit IT-Dienstleistern realisiert wurden, bewertet. Die Kriterien umfassten Aspekte wie allgemeine Zusammenarbeit, Reaktionsgeschwindigkeit und Betreuung nach Projektende.

esko-systems dominiert in der Umsatzklasse bis 50 Millionen Euro

Das Unternehmen esko-systems hat Grund zum Feiern, denn es hat den Spitzenplatz in der Umsatzklasse bis 50 Millionen Euro erlangt. Trotz der Zugehörigkeit zur connexta-Gruppe seit Mai 2023 wurde esko-systems zum Zeitpunkt der Kundenumfrage als eigenständiges Unternehmen betrachtet. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen in fünf Kategorien mit Spitzenwerten glänzte, einschließlich Beratung im Bereich IT-Architektur, Wartung, Schulung und einer beeindruckenden 100%-igen Termintreue.

Die zentrale Rolle der IT-Sicherheit

esko-systems, als Experte im Bereich IT-Sicherheit, betont die essentielle Bedeutung einer ständigen Überwachung und Optimierung der IT-Sicherheit. In unserer digitalisierten Welt sind Unternehmen kontinuierlich Bedrohungen ausgesetzt, die ihre IT-Infrastruktur und Daten bedrohen. Es ist von größter Bedeutung, dass Firmen in ihre IT-Sicherheit investieren, um solche Risiken zu minimieren und ihre Geschäftsabläufe, Mitarbeiter und Kunden zu schützen.

Diese Auszeichnung als einer der führenden IT-Dienstleister in Deutschland unterstreicht das Engagement und die Bemühungen von esko-systems für seine Kunden. Das Unternehmen ist entschlossen, weiterhin erstklassige IT-Sicherheitslösungen bereitzustellen und seine Kunden in der sich rasch wandelnden digitalen Welt zu unterstützen.

Die esko-systems GmbH & Co. KG aus Kötz in Bayern betreut Mittelstands- und Industriekunden in allen Fragen der IT-Sicherheit. Vom Aufbau eines sicheren IT-Netzwerkes, über die Absicherung bestehender Unternehmensnetzwerke, bis hin zu sicheren Managed Services bietet esko-systems ihren Kunden alles aus einer Hand.

„Mit unserem ganzheitlichen Ansatz sorgen wir stets für eine zuverlässige IT-Sicherheit bei unseren Kunden“, so Manuel Köbler, Geschäftsführer der esko-systems GmbH & Co.KG

Kontakt

esko-systems GmbH & Co. KG

Manuel Köbler

Ortsstraße 45

89359 Kötz

0049 8284 99690-0



https://www.esko-systems.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.