Essen/Oberhausen: Facharzt für Orthopädie trotz Einschränkungen für Patienten da

Auch in Zeiten des Kontaktverbots gehen Ärzte ihren Pflichten nach. Orthopäde Dr. med. Benten betreibt zwei Praxen in Essen und Oberhausen und ist weiterhin für seine Patienten da.

Chronische und akute Schmerzen kennen keinen “Shutdown”

Um die Ausbreitung des Virus möglichst gut zu verlangsamen und um Risikogruppen zu schützen, wird mit einer Reihe verschiedener Maßnahmen seitens der Politik versucht, jeglichen vermeidbaren Kontakt zu reduzieren. Gerade für Patienten mit akuten und chronischen Schmerzen ist das keine Alternative. Dr. med. Benten hat sich in der Essener und Oberhausener Praxis zum Ziel gesetzt, die Bewegungsfreiheit ihrer Patienten zu erhalten und sie von Schmerzen zu befreien – auch in diesen Zeiten. Dies natürlich unter strengsten hygienischen Maßnahmen in den beiden Praxen, die der Situation für den Schutz der Patienten und der Mitarbeiter Rechnung tragen.

Effektive Schmerzlinderung durch das 4-Wege-Prinzip

Das von Herrn Dr. med. Benten entwickelte 4-Wege-Prinzip ermöglicht eine schonende und individuelle Therapie. Es setzt sich aus Beratung als Therapie, klassischer orthopädischer Therapie, spezieller Wirbelsäulentherapie und gelenkerhaltender Knietherapie zusammen. Die Kommunikation und umfassende Aufklärung der Patienten stehen dabei an erster Stelle.

Bei akuten Schmerzen erreichbar

Dr. med. Benten und sein Team bieten bei akuten Schmerzen mehrere Akutsprechstunden an. Die Praxen ermöglichen damit im Akutfall auch außerhalb der regulären Sprechzeiten schnell einen Termin in Essen oder Oberhausen zu erhalten. Die Öffnungszeiten sind telefonisch abrufbar unter 0208- 66 45 42 und 0201-749 198 63 oder auf https://www.dr-benten.de/ zu finden.

Dr. Benten – Ihr Orthopäde in Essen und Oberhausen! Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Ihre Bewegungsfreiheit zu erhalten und Sie von Schmerzen zu befreien. Mit einer punktgenauen Diagnostik und dem individuellen 4-Wege-Prinzip der schonenden Therapie können Sie spürbare Erfolge erreichen – für mehr Leistungsfähigkeit.

Kontakt

Dr. med. Peter Benten Facharzt für Orthopädie

Peter Benten

Kantstraße 17

46145 Oberhausen

0208 66 45 42

praxis.drbenten@gmail.com

https://www.dr-benten.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.