estos Produkte ready for Microsoft Windows 11 und Windows Server 2022

ProCall 7 Enterprise und ProCall Business unterstützen die neuesten Betriebssysteme

Starnberg, 11.11.2021

Windows 11 und Windows Server 2022 – ab sofort unterstützen die estos Produkte ProCall 7 Enterprise und ProCall Business die neuesten Microsoft Betriebssysteme: Der in beiden Softwareprodukten enthaltene native ProCall Client für Windows funktioniert mit Windows 11. Der zugrunde liegende UCServer kann auf einem Windows Server 2022 Rechner installiert werden. Sowohl ProCall Enterprise als auch ProCall Business bieten den Anwender*innen Unified Communications und CTI.

ProCall Enterprise vereint flexibel alle wichtigen Kommunikationswege in einer einzigen Anwendung – über PC, Laptop, Tablet oder Smartphone. Nutzer*innen profitieren unabhängig vom Arbeitsort von den UC- und CTI-Funktionen. ProCall Business, konzipiert für bis zu 50 Benutzer*innen im Unternehmen, bietet Kommunikation kompakt: Die Software bündelt ausgewählte UC- und klassische CTI-Funktionen, um die Kommunikation und Zusammenarbeit m Unternehmen zu optimieren. Nach dem “weiter, weiter, fertig”-Prinzip lässt sie sich einfach und schnell implementieren.

Sowohl ProCall Enterprise als auch ProCall Business beinhalten den nativen ProCall Client für Windows. Er vereint die vielfältigen Kommunikationskanäle unter einer Oberfläche. Anwender*innen profitieren unter anderem von Instant Messaging, Präsenz-Management, Audio/VideoChat und Softphone Funktionen. Der UCServer stellt die Basis für beide Produkte dar: Hier konfiguriert, verwaltet und pflegt die Administrator*in unter anderem Anbindungen, Funktionen und User-Berechtigungen.

“Mit unseren Produkten möchten wir unseren Kundinnen und Kunden aktuelle, moderne und smarte Software bieten”, erklärt David Welzmiller, Head of Product bei estos. “Da ist es für uns selbstverständlich, die Unterstützung für die neuesten Microsoft Windows Betriebssysteme so zügig wie möglich umzusetzen.”

Weitere Informationen zu estos und den estos Produkten sind zu finden unter www.estos.de

Die estos GmbH ist unabhängiger Hersteller von Standardprodukten und innovativer Bausteine für Unified Communications. estos entwickelt seit 1997 professionelle Software für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg, nahe München, ein Knowledge Center Messaging in Olching, eine Entwicklungsdependance in Leonberg sowie Niederlassungen in Udine, Italien und Doetinchem, Niederlande.

