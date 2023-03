eTrado erweitert den Vertrieb um den Marktkauf-Marktplatz

e-Trado hat sein erfolgreiches Marktplatz Multichannel-Vertriebsnetz weiter ausgebaut, indem es den Marktplatz MARKTKAUF ins Portfolio aufgenommen hat

e-Trado, ein Anbieter von Produkten im Multichannel-Vertrieb, ist stolz darauf, seine Expansion auf den Marktkauf-Marktplatz bekannt zu geben. Mit diesem Schritt baut e-Trado sein erfolgreiches Multichannel-Vertriebsnetz weiter aus und stellt seine Produkte auf dieser Plattform zur Verfügung, um seine Marktreichweite zu erhöhen.

Der Multichannel-Vertrieb ermöglicht es Unternehmen, über ein solides Netzwerk zu verfügen, indem sie mehrere Interaktionen mit Kunden fördern. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es Unternehmen, eine breitere Marktabdeckung zu erreichen und verschiedene Kundensegmente anzusprechen, was es ihnen erleichtert, neue Märkte und Zielgruppen zu erschließen. Mit der Aufnahme des MARKTKAUF-Marktplatzes ist e-Trado nun in der Lage, seinen Kunden noch mehr Komfort und einfachen Zugang zu bieten.

Der Marktkauf-Marktplatz wird nahtlos von Tradebyte verwaltet, das seit 2000 innovative Softwarelösungen anbietet. Die Technologie von Tradebyte bietet Einzelhändlern und Marken eine effiziente Möglichkeit, alle ihre digitalen Kanäle an einem Ort zu verwalten und gleichzeitig Zugang zu Daten zu erhalten, die ihnen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Marktkauf und Tradebyte“, sagte der CEO von e-Trado, Igor Adolph. „Wir glauben, dass diese Art von Partnerschaft uns zahlreiche Möglichkeiten eröffnet, neue Kunden zu erreichen und ihnen unsere Produkte auf einfache und bequeme Weise anzubieten.“

Dieses neue Projekt ermöglicht es den Kunden von e-Trado, bequem von zu Hause aus oder von jedem anderen Ort ihrer Wahl auf eine noch größere Auswahl an Produkten zuzugreifen. Die Kunden brauchen jetzt nur ganz einfach über die MARKTKAUF-Website einkaufen, ohne einkaufen zu gehen oder in langen Schlangen in Geschäften warten zu brauchen.

e-Trado sucht ständig nach Möglichkeiten, sein Multichannel-Vertriebsnetz zu erweitern, um seinen Kunden mehr Komfort und Mehrwert zu bieten. Mit der Aufnahme des MARKTKAUF-Marktplatzes machen sie einen weiteren Schritt zur Erreichung dieser Ziele und helfen gleichzeitig den Einzelhändlern, besser zu verstehen, wie die Verbraucher heute einkaufen, damit sie auch in Zukunft hochwertige Dienstleistungen anbieten zu dürfen.

Mit der umfassenden Online-Präsenz von eTrado haben Ihre Produkte Zugang zu einigen der meistbesuchten Verkaufsnetzwerke – so erhalten sie maximale Aufmerksamkeit.

