ETY – Der individuell für Sie ausgestattete Airstream Lookalike Foodtrailer

Der Nahrungs- und Genussmittelsektor ist gegenwärtig einer der populärsten und ertragreichsten Industriebereiche der Weltwirtschaft. Das ist primär darauf zurückzuführen, dass Leute aus allen Teilen der Welt die Liebe zu köstlichem Essen teilen. Deshalb wächst die Fastfood-Industrie trotz weltweiter wirtschaftlich schwieriger Rahmenbedingungen. Für Sie ist es aus

diesem Grund unerlässlich, dass Sie die Trends, die den Markt dominieren, berücksichtigen, wenn sie Ihr Business in der Fastfood-Industrie etablieren wollen. Trends werden vom Geschmack und den Präferenzen der Kunden bestimmt. Der Großteil der Leute ist heute überzeugt von Convenience und sie vertrauen folglich auf den Service, den Fast Food Marken bieten, weil die

Herstellung im Gegensatz zum konventionellen Essen in Minuten erfolgt. Hier kommt die der Vorteil von Food Trucks ins Spiel. Die Qualität der zubereiteten Gerichte ist erstklassig und eine riesige Anzahl an Gästen kann in kurzer Zeit versorgt werden. Das erzeugt eine Win-win Situation für Investoren und Kunden. Die Zukunft der Nahrungs- und Genussmittelindustrie hängt am Konzept des Mobile Food, das nur verwirklicht werden kann, wenn man sich die Idee von Food Trailern zu eigen macht. Schauen wir uns nun einige Vorteile an, die Food Trucks zu bieten haben:

1. Geringe Erstinvestition und attraktives Design – Verglichen mit einer Restaurant-Eröffnung ist die Investition, die gemacht werden muss, um mit dem ETY Food Trailer loszustarten, geringer. Demnach ist auch das involvierte Risiko bedeutend kleiner. Die Gewinnspanne ist jedoch am oberen Ende der Skala. Darüber hinaus ist das Potenzial für Profitmaximierung sehr

hoch. Außerdem haben sie die Option, Ihren Food Trailer nach Ihren Wünschen zu gestalten, um die Aufmerksamkeit der lokalen Zielgruppe perfekt auf sich zu ziehen. Mit dem ETY Food Trailer ist Full Custom Design nach Ihren Bedürfnissen möglich. Die Betriebskosten sind im allgemeinen

niedrig. Folglich ist der Return on Investment höher, wenn Sie die Entscheidung treffen, in einen ETY Food Trailer zu investieren.

2. Street Food Flexibilität – Ein weiterer erheblicher Vorteil davon ins FoodTrailer Business einzusteigen ist, dass Sie neue Möglichkeiten erkunden und Gäste in einem größeren Umland versorgen können. Das Problem mit fixen Restaurants ist, dass der Einzugsbereich beschränkt ist und sie normalerweise nur Mittags- und Abendbetrieb haben. Mit einem ETY Food Trailer können Sie jedoch 24 / 7 mobiles Essen in großen Mengen zur Verfügung stellen .

3. Die Möglichkeit zur Geschäftserweiterung ist größer – Wenn Sie einen großen Kundenstamm aufgebaut haben, ist die Expansion Ihres Business auch viel einfacher. Alles was sie tun müssen ist, einen weiteren gut ausgestatteten ETY Food Trailer zu kaufen. Ein weiteres Restaurant zu

eröffnen verursacht im Gegensatz dazu viel mehr Planung, weil die Finanzierung und der Umfang der Arbeiten viel größer ist und dabei auch noch weniger Gewinn verspricht.

Airstream und Foodtrailerbau, Verkauf, Vermietung, Reatauration.

Firmenkontakt

Tom’s Vintage Trailers GmbH

Thomas Koberger

Kellergasse 17

4910 Ried

+436802162257

tomsvintagetrailers@gmail.com

https://tomsvintagetrailers.com/

