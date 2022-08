Eugen Etzel: Selbstbewusst eine Frau ansprechen, so geht“s?

Eugen Etzel – Frauen selbstbewusst ansprechen und den besten Eindruck hinterlassen

Eine Frau anzusprechen, erfordert Mut und ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein. „Wie beim Sport, kann jedoch auch diese Disziplin erlernt und gemeistert werden, wenn der Wille da ist“, so Eugen Etzel, Flirt und Dating Coach.

Die Angst auf eine fremde Frau zuzugehen ist tief verwurzelt und stammt aus Urzeiten, als die Menschheit noch in kleinen Stämmen gelebt haben. Damals war es sehr gefährlich, eine Frau anzusprechen oder ihr Interesse entgegenzubringen. Es gab klare Hierarchien und hat man um die falsche Frau gebuhlt, wurde man oftmals vom ranghöheren Mann abgestraft oder es hat sogar zum Ausschluss aus der Gemeinschaft geführt, was noch dramatischere Konsequenzen nach sich zog. Obwohl diese instinktiven Mechanismen in der heutigen Zeit keine Rolle mehr spielen, wirken sie noch heute in uns und halten uns davon ab, offen und entspannt auf eine Frau zuzugehen, die uns gefällt.

Soziale Angst bereits seit Kindheitstagen – Eugen Etzel

Die soziale Angst, die männliche Flirtpartner verspüren, wenn sie eine Frau ansprechen sollen, leitet sich außerdem zu einem großen Teil aus der Konditionierung ab, die als Kind häufig erfahren wird. Den Kleinsten wird von Anfang an beigebracht, sich stets unauffällig zu verhalten und niemanden zu stören. Hieraus leitet sich eine ständige Angst vor Ablehnung ab, die den Betroffenen bis ins hohe Erwachsenenalter begleitet. Dabei hat die frühkindliche Prägung einen enormen Einfluss darauf, wie gut wir im Erwachsenenalter in der Lage sind, zu Socializing und zu networken. Durch Unsicherheiten über sich selbst werden zudem das äußere Erscheinungsbild infrage gestellt und verschiedene Charakterzüge negativ aufgezeigt. Es gilt, von diesen Eigenschaften loszukommen, um ein neues Selbstwertgefühl zu erschaffen.

Das Coaching mit Eugen Etzel

Egal, ob Männer bereits große Flirterfahrungen gesammelt haben oder noch am Anfang stehen. Bei Eugen Etzel sind sie in den besten Händen. Er weiß, dass die einzige sinnhafte Möglichkeit, eine Frau kennenzulernen, die direkte Ansprache ist. Über den gemeinsamen Sozial-Kreis im Berufs- und Privatleben sind zwar bereits Kontakte zum anderen Geschlecht vorhanden, jedoch stellen sich diese als eher freundschaftlicher heraus oder bringen zu viel Risiko im Beruf mit. Ebenfalls spielen Veranstaltungen wie der Gang zur Disco ab einem gewissen Alter nur noch eine untergeordnete Möglichkeit dar, Frauen kennenzulernen, weil das Interesse, diese Örtlichkeiten zu besuchen, abnimmt. Viele Männer flüchten sich in Online-Dating Plattformen, um Frauen kennenzulernen. Der hier fehlende persönliche Kontakt sorgt jedoch für eine große Oberflächlichkeit und spiegelt nahezu keine Charakteristika wider, sodass die Möglichkeit verwehrt bleibt, sich tiefsinnig und richtig kennenzulernen. Wie genau die Ansprache aber funktionieren kann, erfahren Interessierte in einem Coaching mit Eugen Etzel. Termine hierzu können bequem über seine Homepage unter sprichsiean.de gebucht werden.

Eugen Etzel – Der Weg zum Erfolg

Der negative Verlauf eines Gesprächs mit der Auserwählten ist auf starke Unsicherheit zurückzuführen, da keine genaue Struktur angewandt wird. Männer, die eine Frau ansprechen wollen, sollten sich aus diesem Grund beweisen, da hierbei nichts Schlimmes passieren wird. Überwinden Sie diese Angst und trauen sie sich, werden sie auch merken, dass die meisten Gesprächspartnerinnen positiv darauf reagieren, wenn ein Mann positiv auf sie zugeht. Gerade im YouTube-Kanal von „Sprich sie an!“, präsentiert Eugen Etzel zahlreiche Beispiele für diese Art der Kommunikation und deren Erfolge. Die beste Möglichkeit, sich in diesem Bereich persönlich weiterzuentwickeln, ist, einen Flirt-Coach an der Seite zu haben, der beobachtet und Verhalten analysiert, um anschließend Ratschläge zur Verbesserung zu geben. Eugen Etzel erstellt einen individuellen Plan, der genau auf den Charakter seiner Coachees zugeschnitten ist und begleitet die Umsetzung dieser Vorgehensweise Schritt für Schritt.

Meistert man diese eine Fähigkeit, Frauen ins eigene Leben zu ziehen und zu behalten, wirkt sich das außerdem positiv auf sehr viele weitere Lebensbereiche aus. Vom gesteigerten Selbstwertgefühl, den besseren Umgang mit Menschen im Allgemeinen, über die Fähigkeit sich besser zu verkaufen bis hin zur gesteigerter Performance im Geschäft.

Also los, sprich sie an!

Eugen Etzel ist ein Coach speziell für Männer. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Männern die sich schwertun, Frauen anzusprechen oder Männern die Erfahrung damit haben zu schulen, wie sie richtig auf eine Frau zu gehen und ein Gespräch beginnen. Ihm ist es wichtig, dass jeder Mann weiß, es ist nicht schwer, mit einer Frau zu sprechen und Angst davor haben muss man auch nicht. Er hilft ihnen in der Theorie als auch in der Praxis, was so viel bedeutet das Besprochene wird in der Praxis, also im Alltag oder abends in Bars oder Ähnlichem umgesetzt, dort wird er auch immer dabei sein. Er hält sicheren Abstand, hört sich alles an, gibt Tipps über Funk und bespricht im Nachhinein, was gut oder besser gemacht werden sollte beim nächsten Mal. So hilft er den Männern selbstbewusst und selbstsicherer zu werden.

