Euro Camper: Jetzt bis zu 25% für Wohnmobil-Urlaub in Deutschland sparen

Unter dem Motto “Entdecke, wo du lebst” gehen dieses Jahr viele Urlauber mit dem Wohnmobil auf Erkundung im eigenen Land. Ob es die Metropolen unseres Landes sind, die Küsten, Seen oder Flüsse oder vielleicht auch die Berge, die Sie immer schon mal erleben wollten – die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Und mit dem Wohnmobil oder Campingbus sind Flexibilität und Unabhängigkeit einfach am größten.

Mit einem Wohnmobil von McRent kann jetzt zusätzlich für Urlaub in Deutschland gespart werden. So gibt es für alle Miettage im Juli rund 17% Rabatt für verfügbare Fahrzeug-Modelle an den Stationen: Isny (Allgäu), Karlsruhe, Leipzig, Leutkirch, Mannheim, München (+ Flughafen), Mühlheim und Wertheim (Mannheim). Für die Station in Berlin gibt es gar volle 25% Rabatt auf alle Miettage zwischen 22. August und 29. September 2020.

Einfach einmal ein Wohnmobil für Anmietung in Deutschland online berechnen und buchen: www.euro-camper.de

Euro Camper ist ein Geschäftsbereich von Trans Canada Touristik / Trans Amerika Reisen . Seit vielen Jahren sorgen wir mit unserem engagierten Team dafür, dass Ihre Wohnmobilreise in Kanada und den USA zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Wir stellen dabei innovative Technik und fundierte Fachkompetenz in Ihren Dienst. Profitieren Sie nun von unserer Erfahrung und unserem Service bei Ihrem persönlichen Camper-Urlaub in Deutschland und Europa.

Kontakt

Euro Camper

Euro Camper

Am Bahnhof 2

29549 Bad Bevensen

05821 5426700

info@euro-camper.de

http://www.euro-camper.de

