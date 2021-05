Eurocom Worldwide erweitert Netzwerk mit der israelischen PR- und Marketing-Agentur IMP International

Das internationale Agenturnetzwerk Eurocom Worldwide begrüßt die israelische Full-Service-PR- und Marketing-Agentur IMP International. Die Agentur mit Sitz in Jerusalem hilft Unternehmen aus den Bereichen B2B, Food, Immobilien, Tourismus und Finanzen, aber auch NGOs, sowohl den globalen jüdischen Markt als auch Nischenmärkte in Israel zu adressieren.

IMP agiert darüber hinaus als Medienvertretung für zahlreiche renommierte Zeitungen und hält aktuell die Korrespondententätigkeit in Israel für die New York Times (USA), die Times of India (IN), den Daily Telegraph (UK), die Khaleej Times (VAE), The Gulf News (Bahrain) sowie für viele jüdische Publikationen weltweit. Die Agentur bietet neben klassischer PR auch Brand Marketing, Digital und Content Marketing sowie Media Buying an.

“Wir sind stolz darauf, nun Teil der Familie von Eurocom-Worldwide-Agenturen zu sein”, so Gidon Katz, CEO von IMP International. “Mit Eurocom Worldwide haben wir nun Partneragenturen auf der ganzen Welt, mit denen wir für unser breites Spektrum an Kunden und Interessengruppen zusammenarbeiten können.”

Eurocom Worldwide wurde 2002 gegründet und zählt zu den größten unabhängigen PR- und Marketing-Kommunikationsnetzwerken mit einer signifikanten Spezialisierung auf die globalen B2B- und Technologiemärkte. Das Netzwerk umfasst derzeit 26 unabhängige, inhabergeführte Mitgliedsagenturen mit 40 Büros, die 70 Länder auf allen fünf Kontinenten abdecken. Netzwerkpartner für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist Schwartz Public Relations mit Sitz in München.

Christoph Schwartz, stellvertretende Chairman von Eurocom Worldwide und Inhaber der Kommunikationsagentur Schwartz Public Relations, freut sich über den Neuzugang: “Israel ist ein enorm wichtiger Markt mit vielen Technologieführern. Mit IMP International haben wir hier einen Partner gefunden, der unseren Kunden einen hervorragenden Zugang bietet. Wir freuen uns sehr auf diese Partnerschaft.”

Die Agentur Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet. Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und Dienstleistungssektor. Die Agentur ist spezialisiert auf Produkt- und Corporate-PR, Krisenkommunikation, Mediatrainings und Corporate Social Responsibility. Schwartz Public Relations gehört zu den führenden deutschen IT-PR-Agenturen und ist exklusiver D-A-CH-Partner des internationalen PR-Netzwerks Eurocom Worldwide.

