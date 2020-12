eurodata”s kostenfreie Jahreswechsel-Web-Seminare sind der “Renner”

Alle Neuerungen in der Lohnabrechnung für das Jahr 2021 – Anmeldungen weiter möglich

Saarbrücken, 10. Dezember 2020 – Der Jahreswechsel ist für die Lohn- und Gehaltsabrechnung erfahrungsgemäß eine stressige Zeit, weil mit dem neuen Jahr vielfach neue Vorgaben in Kraft treten, die eingehalten werden müssen. Hier bieten die kostenlosen Jahreswechsel-Web-Seminare von eurodata eine gute Unterstützung.

Mehr als 900 Anmeldungen zeigen, dass eurodata mit seinem Angebot ins Schwarze getroffen hat. “Die hohe Zahl der Web-Seminar-Anmeldungen hat uns nicht wirklich überrascht”, sagt Christof Kurz Generalbevollmächtigter der eurodata mit einem eigenen Faible für die Lohn- und Gehaltsabrechnung. “Schon während des ganzen Jahres haben die Anwender/innen ihre Wertschätzung für unser Angebot an Web-Seminaren ausgedrückt. Dabei ging es nicht nur um die Tatsache, dass eurodata für die Web-Seminare nichts berechnet. Die Qualität, die geboten wird, führte zu enorm positiven Rückmeldungen.”

Die Jahreswechsel-Web-Seminare finden an folgenden Terminen statt: 21. Dezember 2020 / 12. Januar 2021 / 14. Januar 2021. Anmeldungen sind weiterhin über die eurodata Webseite oder über www.edlohn.de möglich.

Im Anschluss an diese und andere Web-Seminare haben die TeilnehmerInnen die Möglichkeit, Feedback zu geben oder sogar zukünftige Themen vorzuschlagen. Wünsche, aus den zurückliegenden Umfragen sind bereits in die Web-Seminar-Planung des ersten Quartal 2021 eingegangen: Erstmals wird es ein Web-Seminar zum Thema Entgeltfortzahlung im Rahmen einer Durchschnittsberechnung geben sowie eines zur betrieblichen Altersvorsorge, inkl. Vertragsverwaltung.

Alle Web-Seminare sind im Lohnportal www.edlohn.de veröffentlicht und zur Anmeldung für edlohn Anwender/innen wie auch für Interessierte kostenlos.

Die eurodata Unternehmensgruppe entwickelt und betreibt cloudbasierte Softwarelösungen und IT-Services. Im Mittelpunkt stehen kaufmännische Anwendungen, die für die Bereiche Personal- und Finanzwesen sowie das Management von Unternehmen von besonderer Bedeutung sind. Seit Gründung im Jahr 1965 stellen Steuerberatungen, Tankstellen- und Handelsnetze den Kern des eurodata Kundenstamms dar. Heute vertrauen insgesamt mehr als 80.000 Kunden der sicheren Cloud “Made in Germany” aus dem in Deutschland ansässigen, zertifizierten eurodata Rechenzentrum.

Die Mission von eurodata ist, ihre Kunden durch automatisierte und digitalisierte Prozesse darin zu unterstützen, die Chancen für ein vernetztes Arbeiten konkret zu nutzen. Modernste Digitalisierungs- und Business Analytics-Lösungen für dezentrale Ecosysteme sowie professionelle Web-Dienstleistungen komplettieren heute das eurodata Produktportfolio und fördern die stetige Innovation aller Lösungen der eurodata Gruppe. Mehr als 500 Mitarbeiter in Deutschland und Europa engagieren sich für diese Mission. www.eurodata.de

