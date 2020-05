Eurojackpot – Der zweite 90 Mio-Euro-Jackpot im Jahr 2020 wurde geknackt!

Der Eurojackpot mit einem maximalen Gewinn von 90 Mio Euro ist der größte Jackpot, den man in Deutschland spielen kann. Und schon das zweite Mal in Folge stieg der Jackpot auf die Höchstgrenze – Das gab es noch nie.

Der erste Jackpot in dieser Höhe wurde am 7. Februar von einer Person aus NRW geknackt. Am letzten Freitag war es nun eine Person aus Bayern, die sich als alleiniger Gewinner freuen kann.

Ob der Jackpot in der nächsten Zeit wieder auf 90 Mio Euro steigt, wird sich zeigen. Bei einer Gewinnchance von 1:96 Millionen klingt ein erneuter Anstieg des Eurojackpot aktuell gar nicht so unwahrscheinlich. Bei der Ziehung am 17. April wurden von allen teilnehmenden Ländern immerhin knapp 40 Millionen Tipps abgegeben.

Wie und wo Eurojackpot spielen?

Tippscheine für den Eurojackpot können sowohl vor Ort im Kiosk oder Lotto-Läden als auch online abgegeben werden. Pro Tippschein können bis zu 5 Felder plus 2 Zusatzfelder ausgefüllt werden. Jedes ausgefüllte Feld kostet 2 Euro zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr zwischen 0,20 und 0,60 Euro.

Das gute beim Eurojackpot: Der Mindestjackpot beträgt immer 10 Millionen Euro. Ein Millionenschwerer Gewinn ist mit den richtigen Tippzahlen in jedem Fall sicher.

Der bisherige Ziehungsrekord im Eurojackpot

Von März bis Juli 2018 brauchte es ganze 15 Ziehungen, bis ein glücklicher Gewinner feststand. Dies war die bisher längste Jackpot-Phase der Geschichte. Die oberste Gewinnklasse belegten damals zwei Personen, die sich den Gewinn zu je 45 Mio Euro teilten. Innerhalb der 15 Ziehungen gab es sieben Jackpots in Höhe von 90 Mio Euro hintereinander – bis heute Rekord.

