Europäische Verlagsgesellschaften: Buch veröffentlichen

„Für Jeden. Das Beste“, so lautet der Slogan der Europäischen Verlagsgesellschaften und bringt das Angebot auf den Punkt: „Wir haben für jede Autorin, jeden Autor die passende Lösung, das eigene Buch zu veröffentlichen“, sagt Rodja Smolny, Verleger und Geschäftsführer des familiengeführten Unternehmens. Von der Plattform self-publishing.com, auf der E-Books direkt von den Autorinnen und Autoren an ihre Leserschaft verkauft werden (bei vollem Gewinn), über die kostengünstige Buchdrucklösung MeinBu.ch (mit Buchhandelsanschluss), den Paramon-Verlag mit seinen Büros in Berlin, Wien und Zug bis zu den Literaturgesellschaften ( Schweizer Literaturgesellschaft, Deutsche Literaturgesellschaft, Österreichische Literaturgesellschaft): Für jeden Anspruch, jeden Plan, jedes Ziel und jeden Geldbeutel hat die Europäische Verlagsgesellschaften GmbH ein passendes Angebot.

Der Sitz des Unternehmens ist im schweizerischen Zug, das Zuhause vor allem der Deutschsprachige Buchmarkt, also Schweiz, Deutschland, Österreich. Aber auch international hat man schon Bücher erfolgreich publiziert, u.a. in Südkorea, Brasilien und den USA. Die Dienstleistungen für Autoren werden, je nach Bedürfnis, gebündelt. So sind Textkorrektur, Buch- und Covergestaltung, Druck, Vertrieb und das Marketing aus einer Hand deutlich günstiger, als wenn Autorinnen und Autoren diese Leistungen einzeln einkaufen müssten. Dazu hat man in der Autorenbetreuerin eine Ansprechpartnerin statt vieler, die alles für das Buchprojekt koordiniert, bis hin zu Fachbesucherkarten für die Buchmesse. „Das herzliche Miteinander bei einem Buchprojekt, das für uns genau so Herzenssache ist wie für unsere Autorinnen und Autoren, zeichnet uns aus“, so Verleger Rodja Smolny weiter.

Entstanden ist der Verlagskonzern aus einem Hobbyverlag: Rodja Smolny half seinem ehemaligen Klassenlehrer, der trotz Angeboten von Rowohlt und anderen Verlagen ein großer Fan des Selfpublishing war, die Bücher im dafür eigens gegründeten Schwanen-Verlag zu publizieren. Als immer mehr Autorinnen und Autoren kamen und auch nach einer Möglichkeit suchten, ihr Buch zu veröffentlichen, entstand die Idee, ihnen beim Selfpublishing mit den richtigen Services zu helfen. Gemeinsam mit Autorinnen und Autoren entstand so ein professioneller und schnell wachsender Verlag, aus dem schließlich die Europäische Verlagsgesellschaften GmbH entstand -eine echte Erfolgsgeschichte der Autorinnen und Autoren, mit bis heute mehr als 2.500 veröffentlichten Buchprojekten und großer Medienpräsenz.

Selfpublishing mit Verlags Know-how: Der Verlagskonzern Europäische Verlagsgesellschaften GmbH unterstützt Autorinnen und Autoren bei der eigenen Buchveröffentlichung.

