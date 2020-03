“Europäischer SmartHome Marktführer in unseren Reihen”

eQ-3 ist Mitglied des SmartHome Initiative Deutschland e.V.

Der SmartHome Initiative Deutschland e.V. ist stolz darauf, im ersten Quartal 2020 auch den europäischen SmartHome Marktführer eQ-3 in den Reihen seiner Mitglieder begrüßen zu dürfen. Der deutsche Entwickler und Hersteller bietet allen Mitgliedern eine wichtige Verstärkung sowohl im DIY-, als auch im Profi-Bereich.

Die Zahlen sprechen für sich: Europaweit verfügen rund zwei Millionen Haushalte über eine installierte Basis aus dem Hause eQ-3, insbesondere der Marken Homematic und Homematic IP. Aus diesem Grund ist es für den SmartHome Bundesverband ein wichtiges Signal, jetzt auch dieses Unternehmen als Mitglied gewonnen zu haben. “Ich freue mich sehr, dass wir mit eQ-3 nun auch den europäischen SmartHome Marktführer in unseren Reihen haben”, betont der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands, Günther Ohland. “Die SmartHome Initiative beheimatet die gesamt smarte Wertschöpfungskette mit Entwicklung, Produktion, Handel und Handwerk. So bietet die gestärkte Verbindung zur eQ-3 AG für alle unsere Mitglieder einen hohen Mehrwert”.

Auch eQ-3 Vorstand Bernd Grohmann freut sich auf die künftige Zusammenarbeit für die gemeinsame Sache: “Die Smarthome Initiative Deutschland hat sich unter der Führung von Günther Ohland nicht nur zu einem führenden Branchenverband entwickelt, sondern leistet hervorragende Arbeit bei der herstellerübergreifenden Information der Verbraucher. Mit unserer Mitgliedschaft wollen wir helfen, diese Stärke weiter auszubauen, um einen nachhaltigen Nutzen für die Öffentlichkeit und die Umwelt zu erzeugen und der Politik gleichzeitig neutrale und sachkompetente Antworten zu liefern.”

Über den SmartHome Initiative Deutschland e.V.

Der SmartHome Initiative Deutschland e.V. ist ein bundesweit agierender Gewerke-übergreifender Verband, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Mitglieder entlang der umfangreichen Wertschöpfungskette miteinander zu vernetzen. Regionale Netzwerkveranstaltungen, ein Kongress sowie die Verleihung des SmartHome Deutschland Award bringen SmartHome Player zusammen und sorgen für den so wichtigen interdisziplinären Austausch. Darüber hinaus hat sich der Verein der Aufklärung von Endkunden verschrieben. “Für den gut informierten potentiellen Kunden ist es viel leichter, auch ein nachhaltig zufriedener Kunden zu werden”, so Vereinspressesprecherin Desiree Schneider.

Über eQ-3

eQ-3 zählt zu den Innovations- und Technologieführern im Smart-Home-Markt, das heißt insbesondere im Bereich der Home-Control-Lösungen. 2019 wurde eQ-3 vom renommierten Marktforscher Berg Insight zum fünften Mal in Folge zum Marktführer in Europa gekürt. eQ-3 hat mit eigenen Marken und OEM-Produkten einen Anteil von 40 % der installierten Basis aller Whole-Home-Systeme in Europa. Mit mehr als 200 Produkttypen verfügt eQ-3 über das industrieweit breiteste Smart-Home-Angebotsportfolio und hat mehr als 36 Millionen Funklösungen in mehr als 2 Millionen Haushalte vermarktet.

