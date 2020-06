Europas größtes Freitauchfestival geht in die dritte Runde

Bei den Apnea-College Experiencedays 2020 wird vom 24. bis 26. Juli 2020 wieder tief getaucht in Deutschlands klarstem See

In etwa einem Monat wird wieder tief getaucht in Deutschlands klarstem See, dem Kreidesee Hemmor. Vom 24. bis 26. Juli 2020 ruft das Apnea-College International die internationale Freediving-Community zu den Experiencedays 2020 an den See.

Auch wenn die Experiencedays in diesem Jahr erst zum dritten Mal ausgerichtet werden, gelten sie jetzt schon zum größten Freitauchfestival in Europa. Dort treffen sich Anfänger, Fortgeschrittene, Szenebegeisterte und Wettkampf Athleten und genießen die Workshops der Freitauchszene.

Wie in den vergangenen beiden Jahren ist das Wochenend-Programm vollgepackt mit Workshops, Tauchgängen, Spaß und Entspannung. Die Teilnehmer können sich beispielsweise auf Workshops zu Themen wie Tauchtechniken, Atemtechniken, Entspannung, Fitness, Tauchsicherheit, Rettung und Erste Hilfe sowie zur richtigen Tauchausstattung und zu Freizeitaktivitäten wie Unterwasserfotografie freuen.

Neben den Workshops sind die Einzel- und Gruppengespräche mit Gleichgesinnten sowie Sprechstunden mit Freitauch-Experten für die Teilnehmer besonders wichtig.

Zum zweiten Mal sind wieder mehrere Umweltorganisationen dabei, die über Projekte zur Rettung bedrohter Hai-Arten, zum Schutz der Weltmeere sowie Methoden zum ressourcenschonenden Fischfang berichten.

Natürlich lädt der bei Tauchern beliebte Kreidesee Hemmoor mit seinen vielen Unterwasser-Sehenswürdigkeiten zum Sightseeing in der Tiefe ein – auch bei Nacht.

Informationen finden interessierte Freitaucher unter www.experiencedays.de.

DATUM UND ORT

24. Juli 2020 – 26. Juli 2020

Tauchbasis Kreidesee Hemmoor

Cuxhavener Str. 1

21745 Hemmoor

Hinweis zum Corona-Schutz

Gemäß den aktuellen infektionsschützenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus in Niedersachsen sind Veranstaltungen unter freiem Himmel möglich. Auch das Beisammensein von Trainingsgruppen im Freien, ist nunmehr unter Abstandswahrung möglich. Bei den Apnea-College Experiencedays 2020 ist die Einhaltung sämtlicher Hygieneanforderungen und Abstandsregeln sichergestellt.

Wir bieten Apnoe Tauchkurse für Einsteiger und Fortgeschrittene an. Wir machen Kompaktkurse, flexibele Privatkurse sowie Intensivkurse und Wochenendkurse. Die Kurse werden wahlweise in Deutsch oder Englisch gehalten. Wir unterrichten bevorzugt in kleinen Kursgruppen von 2-4 Personen. Wir orientieren uns immer an den jeweiligen Leistungsstand unserer Kunden.

Firmenkontakt

APNEA-COLLEGE® TAUCHSCHULEN GmbH

Hans-Jürgen Bahner

Rosenthaler Straße 72

41849 Wassenberg

+49 (0) 2432 9049 160

mail@apnea-college.de

https://www.apnea-college.de

Pressekontakt

conpublica content & pr agentur

Frank Bärmann

Hochstraße 100

52525 Heinsberg

024529576301

baermann@conpublica.de

http://www.conpublica.de

Bildquelle: (c) Apnea-College